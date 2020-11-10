Армянская полиция призвала оппозицию воздержаться от митинга в Ереване
ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Армянская полиция призвала оппозиционные силы страны воздержаться от проведения в среду митинга в Ереване в условиях действующего в стране военного положения.
Ранее 17 оппозиционных партий Армении заявили, что планируют провести в среду митинг в Ереване в связи с подписанным заявлением о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
"Политические силы выступили с заявлением, согласно которому 11 ноября предусмотрено проведение митинга. Напомним, что 27 сентября в Армении было объявлено военное положение, в условиях которого запрещены организация, проведение собраний и общественных мероприятий, а также участия в них. Призываем воздержаться от организации и проведения собрания", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.