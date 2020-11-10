https://ria.ru/20201110/armeniya-1583974577.html

Армянская полиция призвала оппозицию воздержаться от митинга в Ереване

Армянская полиция призвала оппозицию воздержаться от митинга в Ереване

Армянская полиция призвала оппозиционные силы страны воздержаться от проведения в среду митинга в Ереване в условиях действующего в стране военного положения. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:17

2020-11-10T17:17

2020-11-10T17:17

беспорядки в ереване

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Армянская полиция призвала оппозиционные силы страны воздержаться от проведения в среду митинга в Ереване в условиях действующего в стране военного положения.Ранее 17 оппозиционных партий Армении заявили, что планируют провести в среду митинг в Ереване в связи с подписанным заявлением о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе."Политические силы выступили с заявлением, согласно которому 11 ноября предусмотрено проведение митинга. Напомним, что 27 сентября в Армении было объявлено военное положение, в условиях которого запрещены организация, проведение собраний и общественных мероприятий, а также участия в них. Призываем воздержаться от организации и проведения собрания", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире