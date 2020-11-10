https://ria.ru/20201110/armeniya-1583943914.html

Оппозиционные партии Армении планируют провести митинг в Ереване

Оппозиционные партии Армении планируют провести митинг в Ереване

Семнадцать оппозиционных партий Армении планируют провести в среду митинг в Ереване в связи с подписанным заявлением о прекращении вооруженного конфликта в... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:18

2020-11-10T15:18

2020-11-10T15:18

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

дашнакцутюн

никол пашинян

ильхам алиев

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Семнадцать оппозиционных партий Армении планируют провести в среду митинг в Ереване в связи с подписанным заявлением о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается в совместном заявлении политических сил, размещенном на сайте партии "Дашнакцутюн".В заявлении отмечается, что "вчера была перевернута самая постыдная страница нашей истории"."За спиной солдата, защищающего на фронте своей кровью землю и государственность, и за нашими спинами подписано антинациональное соглашение. В настоящее время крайне необходимо наше единство, недопущение внутренних распрей и провокаций. Завтра, 11 ноября в 13.00 (12.00 мск) созываем митинг на площади Свободы, где расскажем о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении партий.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/karabakh-1583938527.html

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, дашнакцутюн, никол пашинян, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире