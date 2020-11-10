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Ядерные технологии
https://ria.ru/20201110/aes-1583880485.html
"Росатом" остановил второй энергоблок на Ленинградской АЭС
"Росатом" остановил второй энергоблок на Ленинградской АЭС
Энергоблок № 2 Ленинградской АЭС во вторник планово остановлен навсегда после 45 лет работы, сообщил оператор всех российских атомных электростанций концерн... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:50
2020-11-10T11:42
ядерные технологии
владимир перегуда
ленинградская аэс
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ленинградская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Энергоблок № 2 Ленинградской АЭС во вторник планово остановлен навсегда после 45 лет работы, сообщил оператор всех российских атомных электростанций концерн "Росэнергоатом", входящий в госкорпорацию "Росатом"."Десятого ноября в 00:31 мск после 45 лет успешной эксплуатации остановлен для последующего вывода из эксплуатации второй энергоблок Ленинградской АЭС РБМК-1000. Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом, энергоблок отключен от единой энергосистемы России без замечаний", — говорится в сообщении.В соответствии с требованиями федеральных норм и правил остановленный энергоблок считается находящимся "в эксплуатации без генерации" вплоть до момента полного удаления ядерного топлива, которое ориентировочно завершится через четыре года. За это время будет подготовлен проект по выводу блока из эксплуатации, в котором будут представлены все технологические решения."Как и в случае с энергоблоком № 1, остановленным в декабре 2018 года, со вторым блоком будут проводиться штатные операции. По сути, выполняемые процедуры практически не отличаются от обычных ремонтов", — рассказал директор ЛАЭС Владимир Перегуда, слова которого приведены в сообщении. "Сейчас наша задача — так же надежно и безопасно обслуживать остановленные блоки, выгружать ядерное топливо из реакторов, готовить их к передаче в специально созданное предприятие "Опытно-демонстрационный инженерный центр" (ОДИЦ РБМК)", — добавил он.А по словам генерального директора "Росэнергоатома" Андрея Петрова, "на Ленинградской АЭС идеально реализована смена поколений". "К моменту останова второго энергоблока ЛАЭС уже начата опытно-промышленная эксплуатация нового инновационного энергоблока поколения 3+ повышенной мощности ВВЭР-1200. Замещение выбывающих мощностей будет незаметным для потребителей электроэнергии", — отметил Петров.Ленинградская АЭС является первой атомной станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). Решение о ее строительстве было принято в сентябре 1966 года. Проектный срок службы реакторов РБМК-1000 изначально составлял 30 лет, но после широкомасштабной программы обследований, обоснований, модернизации срок службы каждого из четырех блоков Ленинградской АЭС был продлен еще на 15 лет. Модернизация затронула более 90 процентов систем и оборудования энергоблоков РБМК-1000. Сегодня по уровню безопасности они полностью соответствуют международным требованиям к сооружаемым энергоблокам.По сравнению с энергоблоками РБМК новые вводимые на ЛАЭС энергоблоки ВВЭР-1200 имеют ряд преимуществ: они на 20 процентов мощнее, а срок службы их незаменяемого оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет.Ленинградская АЭС — крупнейший производитель электроэнергии в Северо-Западном федеральном округе России. Доля Ленинградской АЭС в обеспечении энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области в последние годы составляет более 56 процентов. После ввода в промышленную эксплуатацию двух новых блоков ВВЭР-1200 этот показатель прогнозируется в размере 60-62 процентов. Второй энергоблок Ленинградской АЭС-2 (по другой классификации — шестой блок ЛАЭС) начал работу в конце октября нынешнего года.
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владимир перегуда, ленинградская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ленинградская область, санкт-петербург

"Росатом" остановил второй энергоблок на Ленинградской АЭС

10:50 10.11.2020 (обновлено: 11:42 10.11.2020)
 
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом" Работа Ленинградской АЭС
Работа Ленинградской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Энергоблок № 2 Ленинградской АЭС во вторник планово остановлен навсегда после 45 лет работы, сообщил оператор всех российских атомных электростанций концерн "Росэнергоатом", входящий в госкорпорацию "Росатом".
"Десятого ноября в 00:31 мск после 45 лет успешной эксплуатации остановлен для последующего вывода из эксплуатации второй энергоблок Ленинградской АЭС РБМК-1000. Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом, энергоблок отключен от единой энергосистемы России без замечаний", — говорится в сообщении.
В соответствии с требованиями федеральных норм и правил остановленный энергоблок считается находящимся "в эксплуатации без генерации" вплоть до момента полного удаления ядерного топлива, которое ориентировочно завершится через четыре года. За это время будет подготовлен проект по выводу блока из эксплуатации, в котором будут представлены все технологические решения.
"Как и в случае с энергоблоком № 1, остановленным в декабре 2018 года, со вторым блоком будут проводиться штатные операции. По сути, выполняемые процедуры практически не отличаются от обычных ремонтов", — рассказал директор ЛАЭС Владимир Перегуда, слова которого приведены в сообщении. "Сейчас наша задача — так же надежно и безопасно обслуживать остановленные блоки, выгружать ядерное топливо из реакторов, готовить их к передаче в специально созданное предприятие "Опытно-демонстрационный инженерный центр" (ОДИЦ РБМК)", — добавил он.
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А по словам генерального директора "Росэнергоатома" Андрея Петрова, "на Ленинградской АЭС идеально реализована смена поколений". "К моменту останова второго энергоблока ЛАЭС уже начата опытно-промышленная эксплуатация нового инновационного энергоблока поколения 3+ повышенной мощности ВВЭР-1200. Замещение выбывающих мощностей будет незаметным для потребителей электроэнергии", — отметил Петров.
Ленинградская АЭС является первой атомной станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). Решение о ее строительстве было принято в сентябре 1966 года. Проектный срок службы реакторов РБМК-1000 изначально составлял 30 лет, но после широкомасштабной программы обследований, обоснований, модернизации срок службы каждого из четырех блоков Ленинградской АЭС был продлен еще на 15 лет. Модернизация затронула более 90 процентов систем и оборудования энергоблоков РБМК-1000. Сегодня по уровню безопасности они полностью соответствуют международным требованиям к сооружаемым энергоблокам.
По сравнению с энергоблоками РБМК новые вводимые на ЛАЭС энергоблоки ВВЭР-1200 имеют ряд преимуществ: они на 20 процентов мощнее, а срок службы их незаменяемого оборудования увеличен в два раза и составляет 60 лет.
Ленинградская АЭС — крупнейший производитель электроэнергии в Северо-Западном федеральном округе России. Доля Ленинградской АЭС в обеспечении энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области в последние годы составляет более 56 процентов. После ввода в промышленную эксплуатацию двух новых блоков ВВЭР-1200 этот показатель прогнозируется в размере 60-62 процентов. Второй энергоблок Ленинградской АЭС-2 (по другой классификации — шестой блок ЛАЭС) начал работу в конце октября нынешнего года.
 
Ядерные технологииВладимир ПерегудаЛенинградская АЭСРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Ленинградская областьСанкт-Петербург
 
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