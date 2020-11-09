https://ria.ru/20201109/tyumgu-1583420630.html

Ученые предложили "зеленый" способ борьбы с вредителями растений

Ученые предложили "зеленый" способ борьбы с вредителями растений

Сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе международной группы исследователей предложили использовать бактерии для оптимизации... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T08:00

2020-11-09T08:00

2020-11-09T08:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

тюменский государственный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583423117_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_4d691fed0107751a293ec6bf3add884e.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе международной группы исследователей предложили использовать бактерии для оптимизации борьбы с вредителями растений. По их словам, сравнительное изучение бактерий и других микроорганизмов, обитающих внутри клещей и в их среде обитания, даст возможность влиять на биологические свойства клещей. Результаты исследования опубликованы в журнале "Microbial Ecology".Клещи — не только вредители продуктов питания, но и серьезная угроза здоровью человека, поскольку способны вызывать аллергию и респираторные заболевания. При этом борьба с ними затруднена из-за их повсеместного распространения и высокой приспособляемости. К примеру, клещам рода Tyrophagus удалось проникнуть даже на Международную космическую станциюЕсть виды хищных клещей, которые широко используются в "зеленом" сельском хозяйстве для борьбы с вредителями растений без применения пестицидов. Для массового разведения полезных хищных клещей используют другие виды клещей в качестве корма. Их исследователи и изучали в своей работе.Ученые предположили, что для для манипуляции биологическими свойствами как полезных клещей, так и клещей-вредителей культурных растений можно использовать бактерии-симбионты. Эти микроорганизмы влияют на приспособленность хозяина, защищают его от патогенов и влияют на способность переносить патогены.Используя данные секвенирования рибосомального гена 16S, сотрудники ТюмГУ с коллегами из Института растениеводства (CRI, Чехия) и Иллинойсского университета в Чикаго (UIC, США) установили состав видов бактерий-симбионтов клещей и получили количественную оценку их численности. На основании этих данных они провели сравнительный анализ бактериальных сообществ в яйцах клещей, их организмах и питательной среде.По его словам, взаимодействие хозяина и микробов происходит на всех стадиях развития клещей. Известно, что бактерии Wolbachia и Cardinium могут влиять на репродуктивные свойства хозяев, но у изученных видов этот эффект не наблюдался.Исследователи планируют разрабатывать на основании этих данных "зеленые" методы борьбы с вредителями растений путем изменения бактериальных сообществ хищных клещей и их кормовых видов при массовом производстве. Например, свободные от патогенов клещи будут более эффективны для контроля вредителей растений. Применение эффективных методов использования хищных клещей как энтомо- и акарифагов могут стать альтернативой применению пестицидов в сельском хозяйстве.

https://ria.ru/20190402/1552318036.html

https://ria.ru/20200914/tyumgu-1577094202.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный университет