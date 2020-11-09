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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201109/shusha-1583673707.html
Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе
Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T02:49
2020-11-09T02:49
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе."Армянская сторона распространяет дезинформацию о восстановлении контроля над Шушой, чтобы скрыть свой провал в боях за Шушу и успокоить свое общество", - информирует военное ведомство.Ранее президент, верховный главнокомандующий страны Ильхам Алиев в своем обращении к народу заявил о взятии под контроль армии второго по величине города Карабаха, города Шуша.Он добавил, что благодаря этому 8 ноября навсегда войдет в историю страны. По его словам, "28 лет Шуша была под оккупацией". Кроме того, Алиев заявил, что победу удалось одержать на этой территории путем военных действий, а не мирных переговоров."Будем ждать и верить"Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook опубликовал заявление ведомства, в котором опроверг захват города Шуша.Официальных заявлений или каких-либо комментариев от минобороны Карабаха по этому поводу не поступало.Скорый конец боевПредставитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассчитывает, что ситуация вокруг города Шуши в Карабахе прояснится в понедельник.Он отметил, что не хотел бы давать преждевременных оценок, потому что "ситуация очень быстро меняется".Комментируя заявления президента Азербайджана, представитель Минобороны Армении заявил, что "Алиев очень часто спешит или представляет мечту за реальность".ШушаШуша – город в Нагорном Карабахе. Расположен в предгорьях Карабахского хребта на высоте 1368 метров над уровнем моря, на автодороге Степанакерт – Горис, в 11 километрах у югу от Степанакерта.Шуша ведет свою историю с XVIII века. Существуют две версии основания города.Согласно азербайджанской версии, возведение крепости Шуша непосредственно связано с именем Панах Али-хана — основателя Карабахского ханства, выделившегося в результате распада персидского государства Надир-шаха.Существующие армянские версии сводятся к тому, что к середине XVIII века крепость уже существовала и принадлежала армянскому мелику Шахназару, который и передал её Панах Али-хану.Шуша имеет большое значение, контроль над ним означает укрепление азербайджанских позиций в нагорно-карабахском конфликте, считает посол, бывший полпред президента России по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров."Дело в том, что она расположена выше Степанакерта, и в 1992 году как раз из района Шуши азербайджанцы вели обстрел Степанакерта. Безусловно, Азербайджан добился определенных военных успехов, это трудно отрицать", - сказал ранее Казимиров РИА Новости.Конфликт в КарабахеКонфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
https://ria.ru/20201108/karabakh-1583586304.html
https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583490627.html
https://ria.ru/20201103/karabakh-1582815058.html
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арцрун ованнисян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе

02:49 09.11.2020
 
© REUTERS / Photolure / Hayk BaghdasaryanПоследствия обстрела города Шуша в Карабахе
Последствия обстрела города Шуша в Карабахе - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© REUTERS / Photolure / Hayk Baghdasaryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе.
"Армянская сторона распространяет дезинформацию о восстановлении контроля над Шушой, чтобы скрыть свой провал в боях за Шушу и успокоить свое общество", - информирует военное ведомство.
Ранее президент, верховный главнокомандующий страны Ильхам Алиев в своем обращении к народу заявил о взятии под контроль армии второго по величине города Карабаха, города Шуша.
Он добавил, что благодаря этому 8 ноября навсегда войдет в историю страны. По его словам, "28 лет Шуша была под оккупацией". Кроме того, Алиев заявил, что победу удалось одержать на этой территории путем военных действий, а не мирных переговоров.
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"Будем ждать и верить"

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook опубликовал заявление ведомства, в котором опроверг захват города Шуша.
"Бои в Шуши продолжаются, будем ждать и верить нашим войскам", — подчеркнул он.
Официальных заявлений или каких-либо комментариев от минобороны Карабаха по этому поводу не поступало.
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Скорый конец боев

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассчитывает, что ситуация вокруг города Шуши в Карабахе прояснится в понедельник.
Он отметил, что не хотел бы давать преждевременных оценок, потому что "ситуация очень быстро меняется".
Комментируя заявления президента Азербайджана, представитель Минобороны Армении заявил, что "Алиев очень часто спешит или представляет мечту за реальность".
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Шуша

Шуша – город в Нагорном Карабахе. Расположен в предгорьях Карабахского хребта на высоте 1368 метров над уровнем моря, на автодороге Степанакерт – Горис, в 11 километрах у югу от Степанакерта.
Шуша ведет свою историю с XVIII века. Существуют две версии основания города.
Согласно азербайджанской версии, возведение крепости Шуша непосредственно связано с именем Панах Али-хана — основателя Карабахского ханства, выделившегося в результате распада персидского государства Надир-шаха.
Существующие армянские версии сводятся к тому, что к середине XVIII века крепость уже существовала и принадлежала армянскому мелику Шахназару, который и передал её Панах Али-хану.
Шуша имеет большое значение, контроль над ним означает укрепление азербайджанских позиций в нагорно-карабахском конфликте, считает посол, бывший полпред президента России по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров.
"Дело в том, что она расположена выше Степанакерта, и в 1992 году как раз из района Шуши азербайджанцы вели обстрел Степанакерта. Безусловно, Азербайджан добился определенных военных успехов, это трудно отрицать", - сказал ранее Казимиров РИА Новости.
"Несмотря на локальные провокации...": ситуация в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

Поврежденный в результате обстрелов дом культуры города Шуши
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

Мужчина-пастух в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Круг на подступах к Степанакерту
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

Вид на Степанакерт
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

Вооруженный мужчина в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

Дом, поврежденный в результате обстрела города Аскеран
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

Мужчина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела города Аскеран
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 9

Бои и перестрелки продолжались в минувшие выходные по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 9

В воскресенье американский Госдеп опубликовал заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана о новом перемирии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей, ранее достигнутых в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 9

Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08:00 (07:00 по московскому времени).

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 9

Однако утром в понедельник Ереван заявил, что Баку грубо нарушил договоренности и открыл артиллерийский огонь по Карабаху.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о применении военной авиации.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия с первых минут после его вступления в силу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что Ереван строго следует договоренностям, и отметил, что режим прекращения огня в целом соблюдается, "несмотря на локальные провокации".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Позже стало ясно, что режим прекращения огня в Карабахе сохранить не удалось.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Конфликт в Карабахе

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.
Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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