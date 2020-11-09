https://ria.ru/20201109/shusha-1583673707.html

Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе

Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T02:49

2020-11-09T02:49

2020-11-09T02:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арцрун ованнисян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана и президент страны Ильхам Алиев заявили о взятии под контроль города Шуша в Нагорном Карабахе."Армянская сторона распространяет дезинформацию о восстановлении контроля над Шушой, чтобы скрыть свой провал в боях за Шушу и успокоить свое общество", - информирует военное ведомство.Ранее президент, верховный главнокомандующий страны Ильхам Алиев в своем обращении к народу заявил о взятии под контроль армии второго по величине города Карабаха, города Шуша.Он добавил, что благодаря этому 8 ноября навсегда войдет в историю страны. По его словам, "28 лет Шуша была под оккупацией". Кроме того, Алиев заявил, что победу удалось одержать на этой территории путем военных действий, а не мирных переговоров."Будем ждать и верить"Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook опубликовал заявление ведомства, в котором опроверг захват города Шуша.Официальных заявлений или каких-либо комментариев от минобороны Карабаха по этому поводу не поступало.Скорый конец боевПредставитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассчитывает, что ситуация вокруг города Шуши в Карабахе прояснится в понедельник.Он отметил, что не хотел бы давать преждевременных оценок, потому что "ситуация очень быстро меняется".Комментируя заявления президента Азербайджана, представитель Минобороны Армении заявил, что "Алиев очень часто спешит или представляет мечту за реальность".ШушаШуша – город в Нагорном Карабахе. Расположен в предгорьях Карабахского хребта на высоте 1368 метров над уровнем моря, на автодороге Степанакерт – Горис, в 11 километрах у югу от Степанакерта.Шуша ведет свою историю с XVIII века. Существуют две версии основания города.Согласно азербайджанской версии, возведение крепости Шуша непосредственно связано с именем Панах Али-хана — основателя Карабахского ханства, выделившегося в результате распада персидского государства Надир-шаха.Существующие армянские версии сводятся к тому, что к середине XVIII века крепость уже существовала и принадлежала армянскому мелику Шахназару, который и передал её Панах Али-хану.Шуша имеет большое значение, контроль над ним означает укрепление азербайджанских позиций в нагорно-карабахском конфликте, считает посол, бывший полпред президента России по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров."Дело в том, что она расположена выше Степанакерта, и в 1992 году как раз из района Шуши азербайджанцы вели обстрел Степанакерта. Безусловно, Азербайджан добился определенных военных успехов, это трудно отрицать", - сказал ранее Казимиров РИА Новости.Конфликт в КарабахеКонфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

https://ria.ru/20201108/karabakh-1583586304.html

https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583490627.html

https://ria.ru/20201103/karabakh-1582815058.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире