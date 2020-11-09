https://ria.ru/20201109/oppozitsiya-1583811264.html

Армянские оппозиционные партии потребовали отставки Пашиняна

Армянские оппозиционные партии потребовали отставки Пашиняна

Семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с заявлением, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за сложившейся в Нагорном Карабахе... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T19:01

2020-11-09T19:01

2020-11-09T22:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 9 ноя — РИА Новости. Семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с заявлением, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за сложившейся в Нагорном Карабахе ситуации.В заявлении, текст которого размещен на сайте партии "Дашнакцутюн", отмечается, что парламентские и внепарламентские "политические силы объединили свои возможности для противодействия турецко-азербайджанской агрессии против двух армянских государств"."В эти дни мы призвали власти внести перелом на политическом, дипломатическом и военном фронтах, включая предложения о встречах, направленных на урегулирование ситуации, которые остались без ответа. Война ожесточенная, потери невосполнимые, тяжелые. Как государство и народ мы стоим перед судьбоносной вехой, требующей решительных действий. Между тем шаги, предпринимаемые политической властью, не соразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей нашему народу", — отмечается в заявлении.Оппозиционные партии считают, что за этот период "власть продемонстрировала очевидную неспособность противостоять внутренним и внешним вызовам". "Человеческие и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками Армении, прежде всего с Российской Федерацией, делают очевидным банкротство нынешней власти", — говорится в заявлении. Там же отмечается, что вся ответственность за эту ситуацию ложится на политические власти, "которые не избавились от своего комплекса непогрешимости, поставив два армянских государства перед тяжелым положением, а Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) — перед серьезными территориальными потерями"."Для предотвращения непоправимых потерь нам необходимы: скорейший добровольный уход премьер-министра Пашиняна и его правительства, которые ответствены за бедственное положение; безотлагательное создание нового исполнительного органа, способного внести перелом в ситуацию и решить военно-политические задачи", — заявили представители оппозиции, добавив, что верят в прорыв, на который способны народ и армия.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7:00 мск (8:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201017/partii-1580282141.html

https://ria.ru/20201107/pashinyan-1583548467.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, никол пашинян, армения, в мире