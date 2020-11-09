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Соловьев предложил выкупить Одессу у Украины
Соловьев предложил выкупить Одессу у Украины
Телеведущий Владимир Соловьев предложил купить Одессу у Украины. Об этом сообщает "Взгляд". РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:30
2020-11-09T17:02
владимир соловьев (телеведущий)
сергей цеков
совет федерации рф
одесса
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев предложил купить Одессу у Украины. Об этом сообщает "Взгляд".Таким образом он прокомментировал слова члена Совета Федерации Сергея Цекова, который предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России, если они хотят снести памятник Екатерине II в Одессе.Он добавил, что не нужно ограничиваться Одессой, можно купить сразу все территории до Приднестровья. Соловьев уточнил, что в истории уже был такой прецедент."В 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой — на эту тему даже есть политические анекдоты", — сказал телеведущий.По мнению журналиста, скинуться на покупку южных регионов Украины готовы не только бизнесмены, но и русский народ.Ранее в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II. Участники настаивали на незаконности установки монумента. Представительница инициативы "Деколонизация Украины" Анастасия Рыжкович заявила, что снос памятника "поможет городу избавиться от российского влияния".
https://ria.ru/20201016/voyna-1580137638.html
одесса
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владимир соловьев (телеведущий), сергей цеков, совет федерации рф, одесса, киев, украина

Соловьев предложил выкупить Одессу у Украины

16:30 09.11.2020 (обновлено: 17:02 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев предложил купить Одессу у Украины. Об этом сообщает "Взгляд".
Таким образом он прокомментировал слова члена Совета Федерации Сергея Цекова, который предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России, если они хотят снести памятник Екатерине II в Одессе.

"Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять. Ведь там все нужно будет восстановить и привести в порядок. Это похоже на покупку обанкротившихся предприятий, когда мы берем на себя все долги и расходы", — сказал журналист.

Он добавил, что не нужно ограничиваться Одессой, можно купить сразу все территории до Приднестровья. Соловьев уточнил, что в истории уже был такой прецедент.
"В 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой — на эту тему даже есть политические анекдоты", — сказал телеведущий.
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По мнению журналиста, скинуться на покупку южных регионов Украины готовы не только бизнесмены, но и русский народ.
"Выкупить из нацистского рабства братский народ и земли — отличная идея. Только хотелось бы получателю посмотреть в глаза. Боюсь, с этими деньгами он далеко не уйдет", — продолжил он.
Ранее в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II. Участники настаивали на незаконности установки монумента. Представительница инициативы "Деколонизация Украины" Анастасия Рыжкович заявила, что снос памятника "поможет городу избавиться от российского влияния".
 
Владимир Соловьев (телеведущий)Сергей ЦековСовет Федерации РФОдессаКиевУкраина
 
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