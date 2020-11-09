https://ria.ru/20201109/odessa-1583780656.html

Соловьев предложил выкупить Одессу у Украины

Соловьев предложил выкупить Одессу у Украины

Телеведущий Владимир Соловьев предложил купить Одессу у Украины. Об этом сообщает "Взгляд". РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:30

2020-11-09T16:30

2020-11-09T17:02

владимир соловьев (телеведущий)

сергей цеков

совет федерации рф

одесса

киев

украина

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев предложил купить Одессу у Украины. Об этом сообщает "Взгляд".Таким образом он прокомментировал слова члена Совета Федерации Сергея Цекова, который предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России, если они хотят снести памятник Екатерине II в Одессе.Он добавил, что не нужно ограничиваться Одессой, можно купить сразу все территории до Приднестровья. Соловьев уточнил, что в истории уже был такой прецедент."В 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой — на эту тему даже есть политические анекдоты", — сказал телеведущий.По мнению журналиста, скинуться на покупку южных регионов Украины готовы не только бизнесмены, но и русский народ.Ранее в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II. Участники настаивали на незаконности установки монумента. Представительница инициативы "Деколонизация Украины" Анастасия Рыжкович заявила, что снос памятника "поможет городу избавиться от российского влияния".

https://ria.ru/20201016/voyna-1580137638.html

одесса

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), сергей цеков, совет федерации рф, одесса, киев, украина