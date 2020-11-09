https://ria.ru/20201109/odessa-1583780656.html
Соловьев предложил выкупить Одессу у Украины
Соловьев предложил выкупить Одессу у Украины
Телеведущий Владимир Соловьев предложил купить Одессу у Украины. Об этом сообщает "Взгляд". РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:30
2020-11-09T16:30
2020-11-09T17:02
владимир соловьев (телеведущий)
сергей цеков
совет федерации рф
одесса
киев
украина
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев предложил купить Одессу у Украины. Об этом сообщает "Взгляд".Таким образом он прокомментировал слова члена Совета Федерации Сергея Цекова, который предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России, если они хотят снести памятник Екатерине II в Одессе.Он добавил, что не нужно ограничиваться Одессой, можно купить сразу все территории до Приднестровья. Соловьев уточнил, что в истории уже был такой прецедент."В 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой — на эту тему даже есть политические анекдоты", — сказал телеведущий.По мнению журналиста, скинуться на покупку южных регионов Украины готовы не только бизнесмены, но и русский народ.Ранее в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II. Участники настаивали на незаконности установки монумента. Представительница инициативы "Деколонизация Украины" Анастасия Рыжкович заявила, что снос памятника "поможет городу избавиться от российского влияния".
https://ria.ru/20201016/voyna-1580137638.html
одесса
киев
украина
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир соловьев (телеведущий), сергей цеков, совет федерации рф, одесса, киев, украина
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Телеведущий Владимир Соловьев предложил купить Одессу
у Украины
. Об этом сообщает "Взгляд"
.
Таким образом он прокомментировал слова члена Совета Федерации Сергея Цекова, который предложил украинским властям отказаться от южных областей в пользу России, если они хотят снести памятник Екатерине II в Одессе.
"Цену мы можем дать хорошую: рубль, а может, даже пять. Ведь там все нужно будет восстановить и привести в порядок. Это похоже на покупку обанкротившихся предприятий, когда мы берем на себя все долги и расходы", — сказал журналист.
Он добавил, что не нужно ограничиваться Одессой, можно купить сразу все территории до Приднестровья. Соловьев уточнил, что в истории уже был такой прецедент.
"В 1686 году Россия приобрела Киев у Речи Посполитой — на эту тему даже есть политические анекдоты", — сказал телеведущий.
По мнению журналиста, скинуться на покупку южных регионов Украины готовы не только бизнесмены, но и русский народ.
"Выкупить из нацистского рабства братский народ и земли — отличная идея. Только хотелось бы получателю посмотреть в глаза. Боюсь, с этими деньгами он далеко не уйдет", — продолжил он.
Ранее в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II. Участники настаивали на незаконности установки монумента. Представительница инициативы "Деколонизация Украины" Анастасия Рыжкович заявила, что снос памятника "поможет городу избавиться от российского влияния".