Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201109/lenoblast-1583696107.html
В Ленобласти выбрали самые интересные объекты для Via Hanseatica Plus
В Ленобласти выбрали самые интересные объекты для Via Hanseatica Plus
В Ленинградской области в рамках международного туристического проекта Via Hanseatica Plus, реализуемого программой приграничного сотрудничества "Россия-Эстония РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:39
2020-11-09T10:54
новости - туризм
ленинградская область
эстония
латвия
ленинградская область
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583693872_0:12:900:518_1400x0_80_0_0_048a03dcb94fb94928d71e173f1b048c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области в рамках международного туристического проекта Via Hanseatica Plus, реализуемого программой приграничного сотрудничества "Россия-Эстония 2014-2020", выбраны самые интересные объекты для включения в тематические маршруты, сообщил РИА Новости рассказал представитель пресс-службы региональной администрации."Маршруты туристического проекта Via Hanseatica Plus будут проходить по историческому торговому Ганзейскому коридору из России через Эстонию в Латвию. Ленинградская часть маршрута пройдет через Линдуловскую рощу, усадьбу Заречье, хутор "Ферма радости", музей под открытым небом "Средневековый город Сваргас" и многие другие достопримечательности", - пояснил собеседник агентства.По его словам, на сегодняшний день проект включает в себя четыре маршрута: гастрономический — "Ганзеатика на вкус", культурный — "Людей встречать — культуры привечать", активный — "Природа полна приключений" и маршрут "Семейные радости.
https://ria.ru/20201109/nagrady-1583695508.html
ленинградская область
эстония
латвия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583693872_103:0:900:598_1400x0_80_0_0_5a2596189e858a6b5c6d53fefcf3913b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, ленинградская область, эстония, латвия, туризм

В Ленобласти выбрали самые интересные объекты для Via Hanseatica Plus

10:39 09.11.2020 (обновлено: 10:54 09.11.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Тори Реймина (cropped) / Средневековый город Сваргас
Средневековый город Сваргас - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Тори Реймина (cropped) /
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области в рамках международного туристического проекта Via Hanseatica Plus, реализуемого программой приграничного сотрудничества "Россия-Эстония 2014-2020", выбраны самые интересные объекты для включения в тематические маршруты, сообщил РИА Новости рассказал представитель пресс-службы региональной администрации.
"Маршруты туристического проекта Via Hanseatica Plus будут проходить по историческому торговому Ганзейскому коридору из России через Эстонию в Латвию. Ленинградская часть маршрута пройдет через Линдуловскую рощу, усадьбу Заречье, хутор "Ферма радости", музей под открытым небом "Средневековый город Сваргас" и многие другие достопримечательности", - пояснил собеседник агентства.
Ремонтные работы автомобильных дорог в поселке Первомайское - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
10:36Ленинградская область
Муниципалитеты Ленобласти получили награды Минсельхоза России
По его словам, на сегодняшний день проект включает в себя четыре маршрута: гастрономический — "Ганзеатика на вкус", культурный — "Людей встречать — культуры привечать", активный — "Природа полна приключений" и маршрут "Семейные радости.
"В помощь туристам будут установлены информационные щиты, таблички и дорожные указатели. До конца года будут выбраны исполнители установки информационных знаков, а также подготовлена сувенирная продукция "Via Hanseatica", - добавили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьНовости - ТуризмЛенинградская областьЭстонияЛатвияТуризм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:41В Карабахе заявили о подготовке Азербайджана к атаке
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
Лента новостейМолния