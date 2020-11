https://ria.ru/20201109/lenoblast-1583696107.html

В Ленобласти выбрали самые интересные объекты для Via Hanseatica Plus

2020-11-09T10:39

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области в рамках международного туристического проекта Via Hanseatica Plus, реализуемого программой приграничного сотрудничества "Россия-Эстония 2014-2020", выбраны самые интересные объекты для включения в тематические маршруты, сообщил РИА Новости рассказал представитель пресс-службы региональной администрации."Маршруты туристического проекта Via Hanseatica Plus будут проходить по историческому торговому Ганзейскому коридору из России через Эстонию в Латвию. Ленинградская часть маршрута пройдет через Линдуловскую рощу, усадьбу Заречье, хутор "Ферма радости", музей под открытым небом "Средневековый город Сваргас" и многие другие достопримечательности", - пояснил собеседник агентства.По его словам, на сегодняшний день проект включает в себя четыре маршрута: гастрономический — "Ганзеатика на вкус", культурный — "Людей встречать — культуры привечать", активный — "Природа полна приключений" и маршрут "Семейные радости.

