В Ленобласти выбрали самые интересные объекты для Via Hanseatica Plus
10:39 09.11.2020 (обновлено: 10:54 09.11.2020)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области в рамках международного туристического проекта Via Hanseatica Plus, реализуемого программой приграничного сотрудничества "Россия-Эстония 2014-2020", выбраны самые интересные объекты для включения в тематические маршруты, сообщил РИА Новости рассказал представитель пресс-службы региональной администрации.
"Маршруты туристического проекта Via Hanseatica Plus будут проходить по историческому торговому Ганзейскому коридору из России через Эстонию в Латвию. Ленинградская часть маршрута пройдет через Линдуловскую рощу, усадьбу Заречье, хутор "Ферма радости", музей под открытым небом "Средневековый город Сваргас" и многие другие достопримечательности", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, на сегодняшний день проект включает в себя четыре маршрута: гастрономический — "Ганзеатика на вкус", культурный — "Людей встречать — культуры привечать", активный — "Природа полна приключений" и маршрут "Семейные радости.
"В помощь туристам будут установлены информационные щиты, таблички и дорожные указатели. До конца года будут выбраны исполнители установки информационных знаков, а также подготовлена сувенирная продукция "Via Hanseatica", - добавили в пресс-службе.