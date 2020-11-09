https://ria.ru/20201109/karabakh-1583811850.html

Лидер Карабаха заявил о боях по всей линии соприкосновения

Лидер Карабаха заявил о боях по всей линии соприкосновения

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что боевые действия в зоне карабахского конфликта идут по всей линии... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T19:04

2020-11-09T19:04

2020-11-09T19:04

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 9 ноя - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что боевые действия в зоне карабахского конфликта идут по всей линии соприкосновения.По его словам, "армянский народ еще может проявить эту волю и решимость". "Каждый из нас должен крепко стоять на своих позициях и положительный результат гарантирован, я верю", - настаивает Арутюнян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/erdogan-1583783707.html

нагорно-карабахская республика

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире