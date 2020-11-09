https://ria.ru/20201109/karabakh-1583777907.html

Турция выступила за полный контроль Азербайджана над Карабахом

Турция выступила за полный контроль Азербайджана над Карабахом

Азербайджан не прекратит борьбу до полного перехода под его контроль Нагорного Карабаха, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:20

2020-11-09T16:20

2020-11-09T17:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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АНКАРА, 9 ноя - РИА Новости. Азербайджан не прекратит борьбу до полного перехода под его контроль Нагорного Карабаха, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Безлюдные улицы в Шуши. Кадры Минобороны Азербайджана Азербайджанское Минобороны публикует видео, снятое, согласно его заявлению, в Шуши. 2020-11-09T16:20 true PT1M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире