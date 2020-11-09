Лидер Карабаха встретился с бойцами, отражающими атаки на Степанакерт
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта
ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил в понедельник, что встретился с бойцами, отражающими атаки ВС Азербайджана на Степанакерт.
"Рано утром я посетил боевые позиции, защищающие Степанакерт, и на месте пообщался с бойцами Армии обороны и ополченцами, которые уже более суток отражают попытки наступления врага на столицу, предпринимаемые с шушинского направления", - написал Арутюнян в Facebook.
RUS ENG ⬇️ Սիրելի ՛ հայրենակիցներ Վաղ առավոտյան այցելել եմ Ստեփանակերտը պաշտպանող մարտական դիրքեր, տեղում զրուցել...Опубликовано Արայիկ Հարությունյան Arayik Harutyunyan Воскресенье, 8 ноября 2020 г.
По словам карабахского лидера, в ходе поездки на позиции он встретился с бывшим министром обороны НКР генералом Левоном Мнацаканяном. "О его большом вкладе и неоценимом служении Родине в эти дни мы сможем поговорить после войны", - отметил Арутюнян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.