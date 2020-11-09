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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201109/karabakh-1583695077.html
В Армении заявили, что карабахские силы успешно решают задачи близ Шуши
В Армении заявили, что карабахские силы успешно решают задачи близ Шуши
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила в понедельник, что карабахские силы успешно решают боевые задачи в окрестностях Шуши. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:35
2020-11-09T10:35
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
арцрун ованнисян
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила в понедельник, что карабахские силы успешно решают боевые задачи в окрестностях Шуши.В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией города Шуши в Карабахе. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в городе продолжаются."Бои в окрестностях Шуши продолжаются. Подразделения Армии обороны (Карабаха – ред.) успешно выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативности", - написала Степанян в Facebook.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201109/karabakh-1583677904.html
https://ria.ru/20201109/karabakh-1583690215.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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минобороны армении, арцрун ованнисян, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Армении заявили, что карабахские силы успешно решают задачи близ Шуши

10:35 09.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на дороге в районе города Карвачар
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 9 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила в понедельник, что карабахские силы успешно решают боевые задачи в окрестностях Шуши.
В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией города Шуши в Карабахе. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в городе продолжаются.
Военнослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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"Бои в окрестностях Шуши продолжаются. Подразделения Армии обороны (Карабаха – ред.) успешно выполняют поставленные перед ними задачи, лишая противника инициативности", - написала Степанян в Facebook.

🇺🇸 🇷🇺 ⬇️ Շուշիի մերձակայքում մարտերը շարունակվում են: ՊԲ ստորաբաժանումները հաջողությամբ կատարում են իրենց խնդիրները`...

Опубликовано Shushan Stepanyan Воскресенье, 8 ноября 2020 г.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииАрцрун ОваннисянОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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