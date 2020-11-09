https://ria.ru/20201109/erdogan-1583833721.html

Эрдоган принял отставку главы Минфина

Эрдоган принял отставку главы Минфина

Президент Турции Тайип Эрдоган принял отставку министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака, сообщила администрация турецкого лидера. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T22:05

2020-11-09T22:05

2020-11-09T22:10

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АНКАРА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял отставку министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака, сообщила администрация турецкого лидера.Сообщение об отставке Албайрака, который является зятем Эрдогана, из-за проблем со здоровьем появилось в воскресенье в официальном аккаунте министра в Instagram на фоне рекордного падения курса турецкой лиры. Ранее в соцсетях против главы минфина была развернута кампания с требованием его отставки на фоне рекордного падения курса турецкой лиры."Берат Албайрак 8 ноября распространил сообщение в соцсетях о своем прошении об отставке по состоянию здоровья. Наш президент рассмотрел это прошение и принял отставку министра", - сообщила администрация турецкого лидера.Эрдоган при этом отметил, что благодаря усилиям Албайрака Турция прошла период пандемии коронавируса с минимальными потерями, говорится в сообщении.Эрдоган заменил в субботу главу центробанка Турции, после того как турецкая лира за последние два месяца обесценилась с 7,45 до 8,55 за доллар США. Мурата Уйсала на этом посту заменил Наджи Агбал.Турецкая лира достигла нового рекордного минимума в преддверии объявления результатов президентских выборов в США. Аналитики считают, что отношения между Анкарой и Вашингтоном могут обостриться, если победит кандидат от демократов Джо Байден.Ранее падение турецкой лиры связывали с военным конфликтом в Нагорном Карабахе, сильным землетрясением в Измире и экономическим кризисом в Турции на фоне пандемии.

https://ria.ru/20201107/karabakh-1583531794.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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