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Эрдоган принял отставку главы Минфина
Эрдоган принял отставку главы Минфина
Президент Турции Тайип Эрдоган принял отставку министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака, сообщила администрация турецкого лидера. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T22:05
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АНКАРА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял отставку министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака, сообщила администрация турецкого лидера.Сообщение об отставке Албайрака, который является зятем Эрдогана, из-за проблем со здоровьем появилось в воскресенье в официальном аккаунте министра в Instagram на фоне рекордного падения курса турецкой лиры. Ранее в соцсетях против главы минфина была развернута кампания с требованием его отставки на фоне рекордного падения курса турецкой лиры."Берат Албайрак 8 ноября распространил сообщение в соцсетях о своем прошении об отставке по состоянию здоровья. Наш президент рассмотрел это прошение и принял отставку министра", - сообщила администрация турецкого лидера.Эрдоган при этом отметил, что благодаря усилиям Албайрака Турция прошла период пандемии коронавируса с минимальными потерями, говорится в сообщении.Эрдоган заменил в субботу главу центробанка Турции, после того как турецкая лира за последние два месяца обесценилась с 7,45 до 8,55 за доллар США. Мурата Уйсала на этом посту заменил Наджи Агбал.Турецкая лира достигла нового рекордного минимума в преддверии объявления результатов президентских выборов в США. Аналитики считают, что отношения между Анкарой и Вашингтоном могут обостриться, если победит кандидат от демократов Джо Байден.Ранее падение турецкой лиры связывали с военным конфликтом в Нагорном Карабахе, сильным землетрясением в Измире и экономическим кризисом в Турции на фоне пандемии.
https://ria.ru/20201107/karabakh-1583531794.html
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берат албайрак, джо байден, измир, вашингтон (город), сша, в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, политика

Эрдоган принял отставку главы Минфина

22:05 09.11.2020 (обновлено: 22:10 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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АНКАРА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял отставку министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака, сообщила администрация турецкого лидера.
Сообщение об отставке Албайрака, который является зятем Эрдогана, из-за проблем со здоровьем появилось в воскресенье в официальном аккаунте министра в Instagram на фоне рекордного падения курса турецкой лиры. Ранее в соцсетях против главы минфина была развернута кампания с требованием его отставки на фоне рекордного падения курса турецкой лиры.
"Берат Албайрак 8 ноября распространил сообщение в соцсетях о своем прошении об отставке по состоянию здоровья. Наш президент рассмотрел это прошение и принял отставку министра", - сообщила администрация турецкого лидера.
Эрдоган при этом отметил, что благодаря усилиям Албайрака Турция прошла период пандемии коронавируса с минимальными потерями, говорится в сообщении.
Эрдоган заменил в субботу главу центробанка Турции, после того как турецкая лира за последние два месяца обесценилась с 7,45 до 8,55 за доллар США. Мурата Уйсала на этом посту заменил Наджи Агбал.
Турецкая лира достигла нового рекордного минимума в преддверии объявления результатов президентских выборов в США. Аналитики считают, что отношения между Анкарой и Вашингтоном могут обостриться, если победит кандидат от демократов Джо Байден.
Ранее падение турецкой лиры связывали с военным конфликтом в Нагорном Карабахе, сильным землетрясением в Измире и экономическим кризисом в Турции на фоне пандемии.
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