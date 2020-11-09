https://ria.ru/20201109/erdogan-1583691113.html

СМИ: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

СМИ: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по решению кризиса в Нагорном Карабахе, сообщил CNN... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:10

2020-11-09T10:10

2020-11-09T13:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

владимир путин

нагорно-карабахская республика

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по решению кризиса в Нагорном Карабахе, сообщил CNN Turk.Как утверждает дипломатический источник телеканала, Путин приветствовал предложение турецкого лидера. Утверждается, что скоро переговоры по карабахскому кризису могут перейти в двусторонний формат, который будет действовать вне работы Минской группы ОБСЕ. В Кремле после разговора подтвердили "обоюдность готовности к взаимодействию". Собеседник телеканала также сообщил, что после переговоров Путина и Эрдогана пообщались также главы МИД обеих стран.Турецкий лидер ранее поздравил Азербайджан с "победой" в Карабахе и заявил, что Баку удалось сделать то, что Минская группа "не могла решить 30 лет". Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии стратегически важного города Шуша — второго по величине в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в городе продолжаются.Конфликт в КарабахеКонфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.

https://ria.ru/20201108/azerbaydzhan-1583625730.html

россия

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-09T10:10 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, нагорно-карабахская республика, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире