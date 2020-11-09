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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201109/erdogan-1583691113.html
СМИ: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху
СМИ: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху
Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по решению кризиса в Нагорном Карабахе, сообщил CNN... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:10
2020-11-09T13:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
владимир путин
нагорно-карабахская республика
турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
в мире
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АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по решению кризиса в Нагорном Карабахе, сообщил CNN Turk.Как утверждает дипломатический источник телеканала, Путин приветствовал предложение турецкого лидера. Утверждается, что скоро переговоры по карабахскому кризису могут перейти в двусторонний формат, который будет действовать вне работы Минской группы ОБСЕ. В Кремле после разговора подтвердили "обоюдность готовности к взаимодействию". Собеседник телеканала также сообщил, что после переговоров Путина и Эрдогана пообщались также главы МИД обеих стран.Турецкий лидер ранее поздравил Азербайджан с "победой" в Карабахе и заявил, что Баку удалось сделать то, что Минская группа "не могла решить 30 лет". Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии стратегически важного города Шуша — второго по величине в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в городе продолжаются.Конфликт в КарабахеКонфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
https://ria.ru/20201108/azerbaydzhan-1583625730.html
россия
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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россия, владимир путин, нагорно-карабахская республика, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире

СМИ: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

10:10 09.11.2020 (обновлено: 13:20 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по решению кризиса в Нагорном Карабахе, сообщил CNN Turk.
Как утверждает дипломатический источник телеканала, Путин приветствовал предложение турецкого лидера. Утверждается, что скоро переговоры по карабахскому кризису могут перейти в двусторонний формат, который будет действовать вне работы Минской группы ОБСЕ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 16:15Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Алиев принял глав МИД и Минобороны Турции
В Кремле после разговора подтвердили "обоюдность готовности к взаимодействию". Собеседник телеканала также сообщил, что после переговоров Путина и Эрдогана пообщались также главы МИД обеих стран.
Турецкий лидер ранее поздравил Азербайджан с "победой" в Карабахе и заявил, что Баку удалось сделать то, что Минская группа "не могла решить 30 лет".
Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии стратегически важного города Шуша — второго по величине в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в городе продолжаются.

Конфликт в Карабахе

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Очередная эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошла 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Стороны трижды договаривались о режиме прекращения огня, но бои продолжаются до сих пор.
"Мы очень боимся": ситуация в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

Горящий автомобиль и автомобиль скорой помощи на горной дороге в районе города Карвачар
1 из 10

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
2 из 10

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
3 из 10

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
4 из 10

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

Автомобили с людьми, покидающими Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
5 из 10

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
6 из 10

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

Ракеты в небе над Нагорным Карабахом
7 из 10

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

Ракеты в небе над Нагорным Карабахом
8 из 10

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

Местный житель, покидающий Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
9 из 10

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Урегулировать конфликт пока не удается.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
10 из 10

Урегулировать конфликт пока не удается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 10

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Урегулировать конфликт пока не удается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция — член НАТО. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
 
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