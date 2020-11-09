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Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза
Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза
Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза, получивший это звание за подвиг во время Великой Отечественной войны, Михаил Ашик, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:52
2020-11-09T20:19
ленинград
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза, получивший это звание за подвиг во время Великой Отечественной войны, Михаил Ашик, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города."Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Михаила Владимировича Ашика", - говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.Как отмечается в сообщении, Михаил Ашик всю свою жизнь посвятил служению Отечеству, он пережил самую страшную блокадную зиму и ушел на фронт. Был командиром стрелкового взвода морской пехоты, освобождал Крым и Европу.За героизм, проявленный в ходе Эстергомского десанта, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.После войны он служил в войсках МВД в Ленинграде, работал на Кировском заводе. Многие годы занимался литературным трудом, писал о войне, о подвиге народа.
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ленинград, александр беглов, санкт-петербург, общество

Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза

19:52 09.11.2020 (обновлено: 20:19 09.11.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Mihenator / Герой Советского Союза Михаил Ашик
Герой Советского Союза Михаил Ашик - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Mihenator /
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза, получивший это звание за подвиг во время Великой Отечественной войны, Михаил Ашик, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.
"Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Михаила Владимировича Ашика", - говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Как отмечается в сообщении, Михаил Ашик всю свою жизнь посвятил служению Отечеству, он пережил самую страшную блокадную зиму и ушел на фронт. Был командиром стрелкового взвода морской пехоты, освобождал Крым и Европу.
За героизм, проявленный в ходе Эстергомского десанта, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны он служил в войсках МВД в Ленинграде, работал на Кировском заводе. Многие годы занимался литературным трудом, писал о войне, о подвиге народа.
 
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