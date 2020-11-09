https://ria.ru/20201109/ashik-1583819497.html

Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза

Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза

Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза, получивший это звание за подвиг во время Великой Отечественной войны, Михаил Ашик, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T19:52

2020-11-09T19:52

2020-11-09T20:19

ленинград

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Умер последний в Петербурге Герой Советского Союза, получивший это звание за подвиг во время Великой Отечественной войны, Михаил Ашик, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города."Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Михаила Владимировича Ашика", - говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.Как отмечается в сообщении, Михаил Ашик всю свою жизнь посвятил служению Отечеству, он пережил самую страшную блокадную зиму и ушел на фронт. Был командиром стрелкового взвода морской пехоты, освобождал Крым и Европу.За героизм, проявленный в ходе Эстергомского десанта, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.После войны он служил в войсках МВД в Ленинграде, работал на Кировском заводе. Многие годы занимался литературным трудом, писал о войне, о подвиге народа.

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинград, александр беглов, санкт-петербург, общество