https://ria.ru/20201108/veduschiy-1583570460.html
Кудрявцева раскрыла неожиданные подробности гибели ведущего НТВ
Кудрявцева раскрыла неожиданные подробности гибели ведущего НТВ
Лера Кудрявцева прокомментировала смерть ведущего Александра Колтового при жесткой посадке легкомоторного самолета в Московской области и опровергла информацию... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T01:11
2020-11-08T01:11
2020-11-08T03:16
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
александр колтовой
россия
лера кудрявцева
нтв (телеканал)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
раменский район
рыбинск
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Лера Кудрявцева прокомментировала смерть ведущего Александра Колтового при жесткой посадке легкомоторного самолета в Московской области и опровергла информацию о том, что в момент трагедии рядом с ним находилась жена.Как рассказали в МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. Предположительно, он рухнул из-за неисправности двигателей. После столкновения с землей воздушное судно загорелось. Ранее канал НТВ сообщил, что в результате погибли телеведущий Александр Колтовой и его супруга.Также она рассказала, что тяжело переживает гибель коллеги и друга.Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.Колтовой работал ведущим ток-шоу "ДНК" и соведущим программы "Звезды сошлись" на НТВ. Он также принимал участие в реалити-шоу "За стеклом". Ему был 41 год.
https://ria.ru/20201107/krushenie-1583540639.html
россия
московская область (подмосковье)
раменский район
рыбинск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, россия, лера кудрявцева, нтв (телеканал), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), раменский район, рыбинск, происшествия