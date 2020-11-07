https://ria.ru/20201107/televeduschiy-1583534003.html
Ведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье
Ведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье
Российский телеведущий Александр Колтовой и его жена погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщил телеканал НТВ. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T17:17
2020-11-07T17:17
2020-11-07T21:16
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
александр колтовой
нтв (телеканал)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
люберцы
московская область (подмосковье)
раменский район
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский телеведущий Александр Колтовой и его жена погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщил телеканал НТВ.Ранее о том, что на борту находился Колтовой, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.Как заявили в экстренных службах Московской области, при жесткой посадке легкомоторного Cessna в поле возле поселка Чкаловский городского округа Люберцы погибли два человека. По данным МЧС, самолет летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность двигателей. После удара о землю самолет загорелся. Обстоятельства происшествия выясняются. СК России возбудил дело по статье УК "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта".
https://ria.ru/20201107/padenie-1583528936.html
люберцы
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, нтв (телеканал), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), люберцы, московская область (подмосковье), раменский район, происшествия