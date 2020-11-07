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Ведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье
Ведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье
Российский телеведущий Александр Колтовой и его жена погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщил телеканал НТВ. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T17:17
2020-11-07T21:16
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
александр колтовой
нтв (телеканал)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
люберцы
московская область (подмосковье)
раменский район
происшествия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский телеведущий Александр Колтовой и его жена погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщил телеканал НТВ.Ранее о том, что на борту находился Колтовой, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.Как заявили в экстренных службах Московской области, при жесткой посадке легкомоторного Cessna в поле возле поселка Чкаловский городского округа Люберцы погибли два человека. По данным МЧС, самолет летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность двигателей. После удара о землю самолет загорелся. Обстоятельства происшествия выясняются. СК России возбудил дело по статье УК "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта".
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крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, нтв (телеканал), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), люберцы, московская область (подмосковье), раменский район, происшествия

Ведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье

17:17 07.11.2020 (обновлено: 21:16 07.11.2020)
 
© Фото : @koltovoyАлександр Колтовой
Александр Колтовой - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : @koltovoy
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский телеведущий Александр Колтовой и его жена погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщил телеканал НТВ.

"С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов "ДНК" и "Звезды сошлись" Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области".

Логотип телеканала НТВ
НТВ
Ранее о том, что на борту находился Колтовой, РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Как заявили в экстренных службах Московской области, при жесткой посадке легкомоторного Cessna в поле возле поселка Чкаловский городского округа Люберцы погибли два человека.
По данным МЧС, самолет летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность двигателей. После удара о землю самолет загорелся.
Обстоятельства происшествия выясняются.
СК России возбудил дело по статье УК "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта".
Кадры падения самолета над Люберцами - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 16:34
Появилось видео падения легкомоторного самолета в Подмосковье
 
Крушение легкомоторного самолета в ПодмосковьеАлександр КолтовойНТВ (телеканал)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Раменский районПроисшествия
 
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