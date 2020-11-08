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В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям в случае сноса памятника российской... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T23:19
2020-11-08T23:22
российская империя
новороссия
сергей цеков
совет федерации рф
одесса
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям в случае сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе также отказаться от своих южных регионов.Акция протеста с требованием демонтировать памятник российской императрице Екатерине II прошла в Одессе в воскресенье, сообщало издание "Суспільне" ("Общественное"). Участники акции настаивали на незаконности установки памятника. По словам представительницы инициативы "Деколонизация Украины" Анастасии Рыжкович, снос памятника поможет городу избавиться от российского влияния."Подобная война с памятниками — это война отнюдь не с прошлым, а пример личностной деградации и культурного обнищания. Если на Украине так не терпится снести памятник Екатерине II, то вслед им стоит отказаться от южных областей в пользу России. Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией", — сказал РИА Новости Цеков.По его словам, земли будущей Новороссии, куда в том числе вошли современные Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области Украины, были присоединены к Российской империи в результате русско-турецких войн."На Украине об этом сознательно умалчивают, так как боятся взглянуть правде в глаза, поэтому целенаправленно перевирают историю", — сказал сенатор.
https://ria.ru/20201106/donbass-1583471433.html
российская империя
новороссия
одесса
украина
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российская империя, новороссия, сергей цеков, совет федерации рф, одесса, украина, в мире

В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей

23:19 08.11.2020 (обновлено: 23:22 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям в случае сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе также отказаться от своих южных регионов.
Акция протеста с требованием демонтировать памятник российской императрице Екатерине II прошла в Одессе в воскресенье, сообщало издание "Суспільне" ("Общественное"). Участники акции настаивали на незаконности установки памятника. По словам представительницы инициативы "Деколонизация Украины" Анастасии Рыжкович, снос памятника поможет городу избавиться от российского влияния.
"Подобная война с памятниками — это война отнюдь не с прошлым, а пример личностной деградации и культурного обнищания. Если на Украине так не терпится снести памятник Екатерине II, то вслед им стоит отказаться от южных областей в пользу России. Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией", — сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, земли будущей Новороссии, куда в том числе вошли современные Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области Украины, были присоединены к Российской империи в результате русско-турецких войн.
"На Украине об этом сознательно умалчивают, так как боятся взглянуть правде в глаза, поэтому целенаправленно перевирают историю", — сказал сенатор.
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