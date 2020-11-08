https://ria.ru/20201108/shushi-1583647340.html

В Ереване предсказали скорый конец боев за ключевой город Карабаха

В Ереване предсказали скорый конец боев за ключевой город Карабаха

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассчитывает, что ситуация вокруг города Шуши в Карабахе прояснится в понедельник. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T19:45

2020-11-08T19:45

2020-11-08T23:57

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

арцрун ованнисян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 8 ноя — РИА Новости. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассчитывает, что ситуация вокруг города Шуши в Карабахе прояснится в понедельник.Днем в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией города Шуша в Карабахе. Однако в Карабахе после этого сообщили, что за населенный пункт идут ожесточенные бои."Наши войска ведут героическую борьбу для защиты Шуши и нейтрализации азербайджанских сил и наемников на некоторых позициях, которые они заняли. <…> Не следует давать преждевременных оптимистичных или тем более пессимистичных оценок. Наши войска вели сегодня грамотную борьбу в городе и окрестностях. Думаю, ситуация вокруг трех-четырехдневой битвы за Шуши прояснится завтра", — сказал Ованнисян в интервью Общественному телевидению Армении.Он отметил, что не хотел бы давать преждевременных оценок, потому что "ситуация очень быстро меняется".Ованнисян сообщил, что азербайджанские силы начали проникать в город большими группами с субботы."Наши войска перегруппировались и перешли к ответным действиям", — подчеркнул он, добавив, что в городе пока "нет стороны, владеющей полноценной инициативой".Комментируя заявления президента Азербайджана, представитель Минобороны Армении заявил, что "Алиев очень часто спешит или представляет мечту за реальность". "Скажу так, им не удалось полностью взять город и отрезать всю идущую туда логистику", — сказал Ованнисян.Карабахский город Шуша, о взятии которого рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, имеет большое значение, считает посол, бывший полпред президента России по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров. По его словам, контроль над этим населенным пунктом означает укрепление азербайджанских позиций в нагорнокарабахском конфликте.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Ситуация осложняется тем, что Турция входит в НАТО, а Армения — в ОДКБ.В Москву 9 октября по приглашению Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Следующие две попытки установить перемирие также не удались.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/shushi-1583630835.html

https://ria.ru/20201108/karabakh-1583628253.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, арцрун ованнисян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире