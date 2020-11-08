https://ria.ru/20201108/katastrofa-1583575590.html

СМИ назвало личность погибшей в авиакатастрофе с ведущим НТВ

СМИ назвало личность погибшей в авиакатастрофе с ведущим НТВ

Телеканал "РЕН ТВ" сообщил о раскрытии личности погибшей в авиакатастрофе в Подмосковье вместе с ведущим "НТВ" Александром Колтовым. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T03:55

2020-11-08T03:55

2020-11-08T03:55

крушение легкомоторного самолета в подмосковье

александр колтовой

лера кудрявцева

нтв (телеканал)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

раменский район

рыбинск

рен-тв (телеканал)

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Раскрыта личность погибшей в авиакатастрофе с ведущим НТВ

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Телеканал "РЕН ТВ" сообщил о раскрытии личности погибшей в авиакатастрофе в Подмосковье вместе с ведущим "НТВ" Александром Колтовым.По информации канала, погибшую спутницу журналиста звали Наталья Климова, ей было 33 года.Как рассказали в МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. Предположительно, он рухнул из-за неисправности двигателей. После столкновения с землей воздушное судно загорелось. Ранее канал НТВ сообщил, что в результате погибли телеведущий Александр Колтовой и его супруга. Позже коллега ведущего Лера Кудрявцева сообщила, что жена журналиста жива, и добавила, что личность второго находившегося в самолете человека уточняется.

https://ria.ru/20201107/krushenie-1583540639.html

московская область (подмосковье)

раменский район

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, лера кудрявцева, нтв (телеканал), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), раменский район, рыбинск, рен-тв (телеканал), происшествия