https://ria.ru/20201108/katastrofa-1583575590.html
СМИ назвало личность погибшей в авиакатастрофе с ведущим НТВ
СМИ назвало личность погибшей в авиакатастрофе с ведущим НТВ
Телеканал "РЕН ТВ" сообщил о раскрытии личности погибшей в авиакатастрофе в Подмосковье вместе с ведущим "НТВ" Александром Колтовым. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T03:55
2020-11-08T03:55
2020-11-08T03:55
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
александр колтовой
лера кудрявцева
нтв (телеканал)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
раменский район
рыбинск
рен-тв (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Раскрыта личность погибшей в авиакатастрофе с ведущим НТВ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583540145_0:136:1080:744_1400x0_80_0_0_b670374265b253d7ead663c9d0941338.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Телеканал "РЕН ТВ" сообщил о раскрытии личности погибшей в авиакатастрофе в Подмосковье вместе с ведущим "НТВ" Александром Колтовым.По информации канала, погибшую спутницу журналиста звали Наталья Климова, ей было 33 года.Как рассказали в МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. Предположительно, он рухнул из-за неисправности двигателей. После столкновения с землей воздушное судно загорелось. Ранее канал НТВ сообщил, что в результате погибли телеведущий Александр Колтовой и его супруга. Позже коллега ведущего Лера Кудрявцева сообщила, что жена журналиста жива, и добавила, что личность второго находившегося в самолете человека уточняется.
https://ria.ru/20201107/krushenie-1583540639.html
московская область (подмосковье)
раменский район
рыбинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583540145_0:66:1081:876_1400x0_80_0_0_a54f80f31bb10454010cd85d00f624d2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, лера кудрявцева, нтв (телеканал), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), раменский район, рыбинск, рен-тв (телеканал), происшествия