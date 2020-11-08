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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201108/karabakh-1583619633.html
Эрдоган поздравил Азербайджан с "победой" в Карабахе
Эрдоган поздравил Азербайджан с "победой" в Карабахе
Турецкий лидер Тайип Эрдоган поздравил Баку с взятием "стратегически важного" города Шуша и "освобождением семи районов" в Карабахе. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T15:00
2020-11-08T15:30
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
арцрун ованнисян
обсе
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
москва
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган поздравил Баку с взятием "стратегически важного" города Шуша и "освобождением семи районов" в Карабахе.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе Вооруженных сил республики в боях за второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что столкновения там продолжаются.Ситуация в КарабахеВ сентябре обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с 1992 года в рамках ОБСЕ при участии посредников — России, США и Франции.В последнее время стороны предприняли три попытки согласовать перемирие на дипломатическом уровне. В частности, в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. Несмотря на это, бои продолжаются.
https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583490627.html
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минобороны армении, арцрун ованнисян, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, реджеп тайип эрдоган, сша, азербайджан, в мире

Эрдоган поздравил Азербайджан с "победой" в Карабахе

15:00 08.11.2020 (обновлено: 15:30 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган поздравил Баку с взятием "стратегически важного" города Шуша и "освобождением семи районов" в Карабахе.
"Минская группа 30 лет не могла решить эту проблему, больше уже нельзя было терпеть, и наконец Азербайджан добился победы. Это знак того, что общая победа близка. Радость Азербайджана — это и наша радость", — заявил Эрдоган, выступая в городе Коджаэли.
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Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе Вооруженных сил республики в боях за второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что столкновения там продолжаются.

Ситуация в Карабахе

В сентябре обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга.
Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с 1992 года в рамках ОБСЕ при участии посредников — России, США и Франции.
В последнее время стороны предприняли три попытки согласовать перемирие на дипломатическом уровне. В частности, в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. Несмотря на это, бои продолжаются.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АрменииАрцрун ОваннисянОБСЕИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганСШААзербайджанВ мире
 
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