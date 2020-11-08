https://ria.ru/20201108/karabakh-1583619633.html

Эрдоган поздравил Азербайджан с "победой" в Карабахе

Эрдоган поздравил Азербайджан с "победой" в Карабахе

Турецкий лидер Тайип Эрдоган поздравил Баку с взятием "стратегически важного" города Шуша и "освобождением семи районов" в Карабахе. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T15:00

2020-11-08T15:00

2020-11-08T15:30

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

арцрун ованнисян

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

реджеп тайип эрдоган

сша

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АНКАРА, 8 ноя — РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган поздравил Баку с взятием "стратегически важного" города Шуша и "освобождением семи районов" в Карабахе.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе Вооруженных сил республики в боях за второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что столкновения там продолжаются.Ситуация в КарабахеВ сентябре обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с 1992 года в рамках ОБСЕ при участии посредников — России, США и Франции.В последнее время стороны предприняли три попытки согласовать перемирие на дипломатическом уровне. В частности, в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. Несмотря на это, бои продолжаются.

https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583490627.html

нагорно-карабахская республика

москва

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азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, арцрун ованнисян, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, реджеп тайип эрдоган, сша, азербайджан, в мире