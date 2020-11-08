Эксперт рассказал о значении города Шуша в Карабахе
14:10 08.11.2020 (обновлено: 14:27 08.11.2020)
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Карабахский город Шуша, о взятии которого рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, имеет большое значение, контроль над ним означает укрепление азербайджанских позиций в нагорно-карабахском конфликте, считает посол, бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров.
Днем в воскресенье Алиев заявил о взятии азербайджанской армией города Шуша в Карабахе. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в городе продолжаются.
"Конечно, Шуша имеет большое значение. Дело в том, что она расположена выше Степанакерта, и в 1992 году как раз из района Шуши азербайджанцы вели обстрел Степанакерта. Безусловно, Азербайджан добился определенных военных успехов, это трудно отрицать", - сказал Казимиров РИА Новости.
Он напомнил, что исторически в Шуше преобладает азербайджанское население.
Эксперт усомнился в перспективах дальнейшего мирного урегулирования карабахского конфликта. "Что касается перспектив, беда этого конфликта в том, что стороны напитаны взаимным недоверием. В этом смысле роль посредников очень рискованная, потому что каждая сторона считает, что посредник обслуживает интересы противостоящей стороны", - отметил он.
"В данный момент все интересуются ходом военных действий, кто и как продвинулся и так далее, и таким образом в небытие уходит вопрос, кто нарушил перемирие, которое держалось 26 лет", - заявил эксперт.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.