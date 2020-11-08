https://ria.ru/20201108/karabakh-1583615702.html

Эксперт рассказал о значении города Шуша в Карабахе

Эксперт рассказал о значении города Шуша в Карабахе

Карабахский город Шуша, о взятии которого рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, имеет большое значение, контроль над ним означает укрепление... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T14:10

2020-11-08T14:10

2020-11-08T14:27

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арцрун ованнисян

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Карабахский город Шуша, о взятии которого рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, имеет большое значение, контроль над ним означает укрепление азербайджанских позиций в нагорно-карабахском конфликте, считает посол, бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров.Днем в воскресенье Алиев заявил о взятии азербайджанской армией города Шуша в Карабахе. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в городе продолжаются."Конечно, Шуша имеет большое значение. Дело в том, что она расположена выше Степанакерта, и в 1992 году как раз из района Шуши азербайджанцы вели обстрел Степанакерта. Безусловно, Азербайджан добился определенных военных успехов, это трудно отрицать", - сказал Казимиров РИА Новости.Он напомнил, что исторически в Шуше преобладает азербайджанское население.Эксперт усомнился в перспективах дальнейшего мирного урегулирования карабахского конфликта. "Что касается перспектив, беда этого конфликта в том, что стороны напитаны взаимным недоверием. В этом смысле роль посредников очень рискованная, потому что каждая сторона считает, что посредник обслуживает интересы противостоящей стороны", - отметил он."В данный момент все интересуются ходом военных действий, кто и как продвинулся и так далее, и таким образом в небытие уходит вопрос, кто нарушил перемирие, которое держалось 26 лет", - заявил эксперт.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201108/turtsiya-1583611975.html

https://ria.ru/20201108/karabakh-1583606571.html

https://ria.ru/20201108/karabakh-1583590513.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-08T14:10 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире