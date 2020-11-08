В Ереване готовы организовать встречу иностранных дипломатов с наемниками
12:57 08.11.2020 (обновлено: 13:08 08.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта
ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении заявила в воскресенье что, готова организовать встречу иностранных дипломатов с плененными в Карабахе сирийскими наемниками.
В заявлении управления по связям с общественностью ведомства напомнили, что в Карабахе были взяты в плен граждане Сирии Михраб Мухаммад Аль Шхаир и Юсеф Альабет Аль Аджи. Им предъявлено обвинение по статьям "международный терроризм", "серьезные нарушения международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов" и "наемничество".
В прокуратуре заявили, что, согласно полученным данным, "указанные лица были переброшены в Азербайджан из северных населенных пунктов Сирии в сентябре-октябре 2020 года посредством Турции и в составе Вооруженных сил Азербайджана незаконно за плату принимали непосредственное участие в боевых действиях и преступлениях против Вооруженных сил Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) и мирного населения".
В рамках сотрудничества в борьбе с международным терроризмом генеральная прокуратура обратилась к действующим в Армении дипломатическим представительствам, международным заинтересованным организациям в сфере борьбы с международным терроризмом, предложив им ознакомиться с обстоятельствами "привлечения наемников террористических группировок в войну против Армении и Арцаха". "На основании соответствующего запроса мы готовы обеспечить контакты с указанными арестованными и предоставить другую необходимую информацию по вышеуказанному", - говорится в сообщении, размещенном на сайте генпрокуратуры.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.