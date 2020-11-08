https://ria.ru/20201108/karabakh-1583608623.html

В Ереване готовы организовать встречу иностранных дипломатов с наемниками

В Ереване готовы организовать встречу иностранных дипломатов с наемниками

Генеральная прокуратура Армении заявила в воскресенье что, готова организовать встречу иностранных дипломатов с плененными в Карабахе сирийскими наемниками. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T12:57

2020-11-08T12:57

2020-11-08T13:08

обсе

нагорно-карабахская республика

сирия

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении заявила в воскресенье что, готова организовать встречу иностранных дипломатов с плененными в Карабахе сирийскими наемниками.В заявлении управления по связям с общественностью ведомства напомнили, что в Карабахе были взяты в плен граждане Сирии Михраб Мухаммад Аль Шхаир и Юсеф Альабет Аль Аджи. Им предъявлено обвинение по статьям "международный терроризм", "серьезные нарушения международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов" и "наемничество".В прокуратуре заявили, что, согласно полученным данным, "указанные лица были переброшены в Азербайджан из северных населенных пунктов Сирии в сентябре-октябре 2020 года посредством Турции и в составе Вооруженных сил Азербайджана незаконно за плату принимали непосредственное участие в боевых действиях и преступлениях против Вооруженных сил Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) и мирного населения".В рамках сотрудничества в борьбе с международным терроризмом генеральная прокуратура обратилась к действующим в Армении дипломатическим представительствам, международным заинтересованным организациям в сфере борьбы с международным терроризмом, предложив им ознакомиться с обстоятельствами "привлечения наемников террористических группировок в войну против Армении и Арцаха". "На основании соответствующего запроса мы готовы обеспечить контакты с указанными арестованными и предоставить другую необходимую информацию по вышеуказанному", - говорится в сообщении, размещенном на сайте генпрокуратуры.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583490627.html

нагорно-карабахская республика

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сша

нагорный карабах

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Допрос захваченного в Карабахе сирийца В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о взятии в плен сирийца, который, по их данным, участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана. "Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Прим. ред.) пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста — Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии", — сообщил Telegram-канал официального информационного центра Карабаха. 2020-11-08T12:57 true PT1M06S

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-08T12:57 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сирия, сша, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире