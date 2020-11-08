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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201108/karabakh-1583602972.html
Алиев: азербайджанская армия взяла под контроль город Шуша в Карабахе
Алиев: азербайджанская армия взяла под контроль город Шуша в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия республики взяла под контроль город Шуша в Карабахе. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:57
2020-11-08T12:54
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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БАКУ, 8 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия республики взяла под контроль город Шуша в Карабахе."Город Шуша освобожден от оккупации", — заявил Алиев в своем обращении к народу, которое транслировал Гостелеканал АЗТВ.В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал, что бои там еще продолжаются.Шуша — второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Ранее в НКР сообщали о "тяжелых боях" в его окрестностях и обстрелах со стороны азербайджанских военных.В МИД Армении называли действия Баку военным преступлением. Азербайджанские дипломаты в ответ указывали на обстрелы города Барда, в результате которых погибли не менее 19 человек. Ситуация в КарабахеВ сентябре обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с 1992 года в рамках ОБСЕ при участии посредников — России, США и Франции.В последнее время стороны предприняли три попытки согласовать перемирие на дипломатическом уровне. В частности, в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. Несмотря на это, бои продолжаются.
https://ria.ru/20201108/karabakh-1583605921.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/karabakh-1583495379.html
нагорный карабах
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нагорный карабах, азербайджан, в мире

Алиев: азербайджанская армия взяла под контроль город Шуша в Карабахе

11:57 08.11.2020 (обновлено: 12:54 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов на улице в городе Шуши
Последствия обстрелов на улице в городе Шуши - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
БАКУ, 8 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия республики взяла под контроль город Шуша в Карабахе.
"Город Шуша освобожден от оккупации", — заявил Алиев в своем обращении к народу, которое транслировал Гостелеканал АЗТВ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Алиев рассказал о результатах военных действий в Карабахе
В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал, что бои там еще продолжаются.
Шуша — второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Ранее в НКР сообщали о "тяжелых боях" в его окрестностях и обстрелах со стороны азербайджанских военных.
В МИД Армении называли действия Баку военным преступлением. Азербайджанские дипломаты в ответ указывали на обстрелы города Барда, в результате которых погибли не менее 19 человек.

Ситуация в Карабахе

В сентябре обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга.
Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с 1992 года в рамках ОБСЕ при участии посредников — России, США и Франции.
В последнее время стороны предприняли три попытки согласовать перемирие на дипломатическом уровне. В частности, в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. Несмотря на это, бои продолжаются.
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