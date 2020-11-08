https://ria.ru/20201108/karabakh-1583596553.html

Минобороны Армении заявило о тяжелых боях за город Шуши в Карабахе

Минобороны Армении заявило о тяжелых боях за город Шуши в Карабахе

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о "тяжелых и решительных боях" за второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T10:51

2020-11-08T10:51

2020-11-08T10:57

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о "тяжелых и решительных боях" за второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуши."Тяжелые и решительные бои ведутся за Шуши. Победы нашим героям", - написал Ованнисян в соцсети Facebook.Вечером в субботу Ованнисян говорил о продолжении тяжелых боев в непосредственной близости к городу Шуши, который азербайджанская армия пытается захватить, бои шли и у ближайших к городу сел, в частности, в Каринтаке, Лисагоре, а также южнее Бердзора (Лачина). В сообщении армии обороны Карабаха отмечалось, что в ночь с 7 на 8 ноября бои продолжались по всем направлениям линии фронта, наиболее упорные боевые действия велись близ города Шуши и на юго-восточном участке передовой. Власти непризнанной НКР заявили, что Шуши остается для Баку "недостижимой мечтой".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/karabakh-1583495379.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире