В Карабахе заявили об уничтожении 24 единиц азербайджанской бронетехники
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта
ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили в воскресенье об уничтожении за ночь 24 единиц бронетехники и четырех беспилотных летательных аппаратов ВС Азербайджана.
В сообщении армии обороны Карабаха отмечается, что в ночь с 7 на 8 ноября бои продолжались по всем направлениям линии фронта, наиболее упорные боевые действия велись близ города Шуши и на юго-восточном участке передовой.
"Подразделения Армии обороны наносили врагу целевые удары, отражая многочисленные попытки продвижения. В ходе боев, развернувшихся на различных направлениях, уничтожено большое количество живой силы врага, четыре танка, 20 единиц другой бронетехники, 11 единиц автомобильной техники, четыре беспилотника", - говорится в сообщении на странице карабахской армии в соцсети Facebook.
Отмечается, что параллельно с боевыми действиями азербайджанские военные наносили удары по Степанакерту и Шуши из ракетно-артиллерийских средств, повреждена городская инфраструктура. "На рассвете были выявлены скопления живой силы и военной техники противника на северо-восточном и юго-восточном участках передовой. Армейские подразделения контролируют оперативно-тактическую обстановку и предпринимают шаги для огневого поражения", - отмечается в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.