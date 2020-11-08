Власти Карабаха рассказали о ситуации вокруг Шуши
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина возле дома, пострадавшего в результате обстрела города Шуша
ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что город Шуши остается для Баку "недостижимой мечтой".
"Шуши продолжает оставаться для вражеской стороны недостижимой мечтой. Хотя разрушений много, но город-крепость выдерживает атаки врага", - говорится в заявлении на странице госслужбы по чрезвычайным ситуациям Карабаха.
📌Շուշին շարունակում է մնալ թշնամական կողմի անհասանելի երազանքը։ Թեպետ քաղաքում ավերածությունները բազմաթիվ են, բայց բերդաքաղաքը դիմանում է թշնամու հարվածներին։Опубликовано ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն Суббота, 7 ноября 2020 г.
Вечером в субботу представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о продолжении тяжелых боев в непосредственной близости к Шуши, который азербайджанская армия пытается захватить, бои шли и у ближайших к городу сел, в частности, в Каринтаке, Лисагоре, а также южнее Бердзора (Лачина). В ночь на воскресенье власти Карабаха сообщили, что в столице непризнанной НКР Степанакерте трижды за час включалась воздушная тревога, за ночь было нанесено восемь ракетных ударов, много разрушений. Минобороны Азербайджана заявляло об обстреле военными Армении утром в воскресенье населенных пунктов в трех районах у зоны боевых действий.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.