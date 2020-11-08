https://ria.ru/20201108/karabakh-1583571692.html

Армения обвинила Азербайджан в ударах по жилым кварталам в Карабахе

Армения обвинила Азербайджан в ударах по жилым кварталам в Карабахе

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Армении заявила, что в Степанакерте трижды за час включали сирена воздушной тревоги, а Азербайджан наносит удары по жилым... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T01:25

2020-11-08T01:25

2020-11-08T03:05

степанакерт

ереван

баку

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Армении заявила, что в Степанакерте трижды за час включали сирена воздушной тревоги, а Азербайджан наносит удары по жилым кварталам.Эскалация в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.Лидеры России, США и Франции призвали стороны остановить столкновения и начать переговоры.Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201107/peregovory-1583566315.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

степанакерт

ереван

баку

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

степанакерт, ереван, баку, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире