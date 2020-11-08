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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201108/karabakh-1583571692.html
Армения обвинила Азербайджан в ударах по жилым кварталам в Карабахе
Армения обвинила Азербайджан в ударах по жилым кварталам в Карабахе
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Армении заявила, что в Степанакерте трижды за час включали сирена воздушной тревоги, а Азербайджан наносит удары по жилым... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T01:25
2020-11-08T03:05
степанакерт
ереван
баку
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Армении заявила, что в Степанакерте трижды за час включали сирена воздушной тревоги, а Азербайджан наносит удары по жилым кварталам.Эскалация в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.Лидеры России, США и Франции призвали стороны остановить столкновения и начать переговоры.Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201107/peregovory-1583566315.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
степанакерт
ереван
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нагорный карабах
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степанакерт, ереван, баку, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Армения обвинила Азербайджан в ударах по жилым кварталам в Карабахе

01:25 08.11.2020 (обновлено: 03:05 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия вечернего обстрела Степанакерта
Последствия вечернего обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Армении заявила, что в Степанакерте трижды за час включали сирена воздушной тревоги, а Азербайджан наносит удары по жилым кварталам.

"Параллельно с военными действиями, вражеская сторона продолжает разрушать дальнобойными ракетами мирные населенные пункты. В Степанакерте трижды за последний час включалась сирена воздушной тревоги. Враг наносит неизбирательные удары по жилым кварталам и объектам общественного значения. Пострадавших нет, много разрушений", — сообщается на странице госcлужбы в Facebook.

Эскалация в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.
Лидеры России, США и Франции призвали стороны остановить столкновения и начать переговоры.
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Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
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Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСтепанакертЕреванБакуНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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