Армения обвинила Азербайджан в ударах по жилым кварталам в Карабахе
01:25 08.11.2020 (обновлено: 03:05 08.11.2020)
ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Армении заявила, что в Степанакерте трижды за час включали сирена воздушной тревоги, а Азербайджан наносит удары по жилым кварталам.
"Параллельно с военными действиями, вражеская сторона продолжает разрушать дальнобойными ракетами мирные населенные пункты. В Степанакерте трижды за последний час включалась сирена воздушной тревоги. Враг наносит неизбирательные удары по жилым кварталам и объектам общественного значения. Пострадавших нет, много разрушений", — сообщается на странице госcлужбы в Facebook.
Эскалация в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.
Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о прекращении огня, но боевые действия продолжаются.
Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.