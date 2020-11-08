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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201108/bespilotniki-1583654697.html
Ереван сообщил о еще двух сбитых над Карабахом беспилотниках
Ереван сообщил о еще двух сбитых над Карабахом беспилотниках
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о четвертом и пятом по счету беспилотниках ВС Азербайджана, сбитых в небе над непризнанной... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T20:43
2020-11-08T20:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о четвертом и пятом по счету беспилотниках ВС Азербайджана, сбитых в небе над непризнанной Нагорно-Карабахской республике в воскресенье."Подразделения ПВО Армии обороны (Карабаха – ред.) примерно в 19.30 (18.30 мск) сбили два беспилотника ВС Азербайджана в северо-западной части Степанакерта", - написала Степанян в Facebook.По ее словам, в целом на передовой сохраняется напряженная ситуация. "На юго-восточном направлении была замечена колонна противника, по которой был открыт точечный огонь. В результате противник понес большие потери в живой силе и технике", - заявила Степанян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201108/shushi-1583647340.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Ереван сообщил о еще двух сбитых над Карабахом беспилотниках

20:43 08.11.2020
 
© Фото : Армия обороны АрцахаВоеннослужащие армии обороны Арцаха
Военнослужащие армии обороны Арцаха - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : Армия обороны Арцаха
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о четвертом и пятом по счету беспилотниках ВС Азербайджана, сбитых в небе над непризнанной Нагорно-Карабахской республике в воскресенье.
"Подразделения ПВО Армии обороны (Карабаха – ред.) примерно в 19.30 (18.30 мск) сбили два беспилотника ВС Азербайджана в северо-западной части Степанакерта", - написала Степанян в Facebook.
По ее словам, в целом на передовой сохраняется напряженная ситуация. "На юго-восточном направлении была замечена колонна противника, по которой был открыт точечный огонь. В результате противник понес большие потери в живой силе и технике", - заявила Степанян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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