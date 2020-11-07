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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201107/vybory-1583564299.html
Косачев прокомментировал победу Байдена на выборах
Косачев прокомментировал победу Байдена на выборах
По количеству проголосовавших американцев Джо Байден может быть более "народным" президентом США, но любому главе Белого дома придется работать в новом, все... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T22:35
2020-11-07T22:35
выборы президента сша — 2020
россия
дональд трамп
совет федерации рф
константин косачев
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. По количеству проголосовавших американцев Джо Байден может быть более "народным" президентом США, но любому главе Белого дома придется работать в новом, все более многополярном мире, написал в Facebook в субботу председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев."Сразу несколько американских телеканалов и даже агентство Ассошиэйтед Пресс уже объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Понятно, что официального результата еще нет. И вовсе не исключены судебные разбирательства, которые уже анонсировала команда (действующего президента Дональда) Трампа, как и иные повороты в американской ситуации", - отметил сенатор.По словам Косачева, это лишний раз подтверждает: нет однозначного, безоговорочного и убедительного победителя. "Торжествует раскол и взаимоисключающие взгляды общества на то, какой они видят Америку будущего. Кто бы ни победил, он не будет иметь полного морального права говорить о том, что вся Америка за его спиной", - подчеркнул он.Политик отметил, что многие сейчас говорят о победе Байдена, при всех весьма спорных моментах как в данной конкретной избирательной кампании, так и в самой системе выборов президенты США в целом. При этом, если рассматривать ситуацию объективно, с "европейской" точки зрения, более логичной и справедливой выглядит победа того, кто набрал большинство голосов непосредственно избирателей, а "это по подсчетам явно Байден", сказал законодатель.По мнению парламентария, весь либеральный мир, союзники США и все, кто рассчитывал на идеологическое неравнодушие последней сверхдержавы, сегодня воодушевлены. "Поэтому с победой демократа можно ждать реванша всех не консервативных сил во всем мире. Это значит – больше русофобии в Европе, больше смертей на Донбассе и во многих других горячих точках мира, как и больше санкций по политическим мотивам, если говорить о прямых и самых простых последствиях", - отметил он.Но даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников "крестовых походов" за "единственно верные" ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе. Например, в противодействии пандемии коронавируса, подчеркнул законодатель."А, с учетом того, что последние годы внешнюю политику США определял больше Конгресс, а не президент, серьезного переосмысления на этом направлении пока ждать не приходится", - полагает Косачев.Один оптимистичный момент: тема русского влияния на выборы президента США, похоже, основательно уйдет из внутриполитического американского контекста, сказал сенатор.Уход виртуальных "преступлений" из повестки может отчасти переключить внимание на другие темы. "Не то, что мы верим в протрезвление в Вашингтоне, но, по крайней мере, ключевой раздражитель может уйти. Чем не повод для возобновления переговоров, например, по контролю над вооружениями? Мы точно готовы. Ждем", - заключил Косачев.
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россия, дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, сша, в мире

Косачев прокомментировал победу Байдена на выборах

22:35 07.11.2020
 
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. По количеству проголосовавших американцев Джо Байден может быть более "народным" президентом США, но любому главе Белого дома придется работать в новом, все более многополярном мире, написал в Facebook в субботу председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Сразу несколько американских телеканалов и даже агентство Ассошиэйтед Пресс уже объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Понятно, что официального результата еще нет. И вовсе не исключены судебные разбирательства, которые уже анонсировала команда (действующего президента Дональда) Трампа, как и иные повороты в американской ситуации", - отметил сенатор.
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Питтсбурге, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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По словам Косачева, это лишний раз подтверждает: нет однозначного, безоговорочного и убедительного победителя. "Торжествует раскол и взаимоисключающие взгляды общества на то, какой они видят Америку будущего. Кто бы ни победил, он не будет иметь полного морального права говорить о том, что вся Америка за его спиной", - подчеркнул он.
Политик отметил, что многие сейчас говорят о победе Байдена, при всех весьма спорных моментах как в данной конкретной избирательной кампании, так и в самой системе выборов президенты США в целом. При этом, если рассматривать ситуацию объективно, с "европейской" точки зрения, более логичной и справедливой выглядит победа того, кто набрал большинство голосов непосредственно избирателей, а "это по подсчетам явно Байден", сказал законодатель.
По мнению парламентария, весь либеральный мир, союзники США и все, кто рассчитывал на идеологическое неравнодушие последней сверхдержавы, сегодня воодушевлены. "Поэтому с победой демократа можно ждать реванша всех не консервативных сил во всем мире. Это значит – больше русофобии в Европе, больше смертей на Донбассе и во многих других горячих точках мира, как и больше санкций по политическим мотивам, если говорить о прямых и самых простых последствиях", - отметил он.
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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Но даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников "крестовых походов" за "единственно верные" ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе. Например, в противодействии пандемии коронавируса, подчеркнул законодатель.
"А, с учетом того, что последние годы внешнюю политику США определял больше Конгресс, а не президент, серьезного переосмысления на этом направлении пока ждать не приходится", - полагает Косачев.
Один оптимистичный момент: тема русского влияния на выборы президента США, похоже, основательно уйдет из внутриполитического американского контекста, сказал сенатор.
Уход виртуальных "преступлений" из повестки может отчасти переключить внимание на другие темы. "Не то, что мы верим в протрезвление в Вашингтоне, но, по крайней мере, ключевой раздражитель может уйти. Чем не повод для возобновления переговоров, например, по контролю над вооружениями? Мы точно готовы. Ждем", - заключил Косачев.
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Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020РоссияДональд ТрампСовет Федерации РФКонстантин КосачевДжо БайденСШАВ мире
 
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