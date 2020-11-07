Стена врачей
12:14 07.11.2020 (обновлено: 22:38 07.11.2020)
© РИА НовостиМемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
Петербуржцы несут фотографии и маски к стихийному мемориалу погибших во время пандемии медиков.
Если хотя бы раз в пару недель сворачивать с Невского на тихую Малую Садовую, то можно заметить, как растет, становится ярче и гуще живая и саморазвивающаяся инсталляция. Стихийный немой перформанс: фотографии, маски, записки, цветы, граффити. Издалека радостно и цветасто. Пока не подойдешь.
А когда подойдешь, то откинет, замрешь и горло перехватит холодным ноябрьским ветром. И будешь стоять, не умея ни дышать, ни собраться, — десятки умных и мягких глаз будут смотреть на тебя с этих фотографий. Десятки погибших от ковида петербургских врачей. Фотографии висят на строительном ограждении прямо напротив департамента здравоохранения. Но никто, ни один чиновник, сотрудник ЖЭКа или полицейский не посмел пока прикоснуться к несанкционированному мемориалу.
Первые фотографии появились здесь еще в конце апреля. Придумали это Ирина Маслова, программный директор одного из петербургских благотворительных фондов, и журналист Галина Артеменко. В эти дни другой московский фонд — "Доктора Лизы" — собирал и почти подпольно отправлял в Петербург СИЗы и маски. Так просили сами медики, умоляли не афишировать. Говорят, уже к концу апреля счет погибших в Питере медиков шел на десятки.
© РИА НовостиМемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
Мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
Разные…
Разные, разные лица. Я читаю про них, вглядываюсь в глаза, гуглю. Исход войны примирил их в рангах: седые, пожилые и совсем юные, доктора детской неотложки и заслуженные именитые профессора, буфетчица, санитарка, завотделением, водитель скорой. Пульмонолог, стоматолог и психиатр, рентгенологи и реаниматологи. Последних особенно много и это объяснимо: новая загадочная, коварная в своем течении и прогнозах болезнь не оставляла возможности размеренного лечения. "Я видел, как у здоровых мужиков за сутки поражение легких развивалось с 30 процентов до 90. Мы боялись стать похоронными командами, а не реаниматологами", — анестезиологи-реаниматологи всех профилей оказывались на бровке огня неописанной войны и часто пушечным мясом там, где не было достаточной защиты и своевременных инструкций.
"Непрофильные" врачи отправляются работать в ковидарии. Вряд ли кто-то по закону или понятиям может заставить их войти в "красную зону". Но знаю, что таких было много. Пару месяцев назад писала, например, подкаст на гламурную и мирную тему с модным диетологом-эндокринологом, кандидатом наук, между прочим. Молодая, успешная, обеспеченная, с богатой частной клиентурой. Казалось, пандемия вообще не ее война. Но весной она не принимала своих пациентов. Потому что была в "красной зоне". Вышла работать медсестрой — не хватало среднего медперсонала.
© РИА НовостиМемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
1 из 4
Мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
© РИА НовостиМемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
2 из 4
Мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
© РИА НовостиМемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
3 из 4
Мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
© РИА НовостиМемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
4 из 4
Мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
1 из 4
Мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
2 из 4
Мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
3 из 4
Мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
4 из 4
Мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
…Но вот психиатр Элла Бабаянц, заведующая отделением, красивая, большеглазая, вот санитары из психоневрологического интерната Людмила Дмитриева и Алексей Цымляков. Вероятно, технически они не были в "красной зоне", но "зона" пришла к их больным. Таких медиков "нековидных" отделений сейчас тысячи по всей стране — бессимптомные больные с коронавирусом продолжают попадать в отделения по "основному заболеванию". Каждый оставшийся в профессии медик сегодня живет со своей "красной зоной". Выживают не все.
Записки мертвым врачам
…В этот раз я вижу, что прибавилось не только фотографий. К стене стали прикалывать записки. От пациентов. Почему-то сразу несколько у фотографии молодого красивого врача Александра Шаронова. Чуть за сорок, уже заведующий реанимационным отделением. Такой возраст, знаете, когда путешествовать или мотоцикл купить, или дети выросли, — время жить для себя. "Спасибо, Александр, — пишет ему бывшая пациентка, — что однажды спасали мне жизнь. А свою вот не уберегли… Буду помнить вас всегда". У Александра остались жена — медсестра и трое детей. И ипотека.
Спасибо, док. Может, там, в вашем врачебном раю, теперь хватает "защиты" и можно наконец гонять на мотоцикле.
© РИА НовостиМемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
Мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
"Дорогой Хизри Ахметович, спасибо, что спасли жизнь моему отцу…"
"Игорь Олегович — настоящий врач, одного разговора с которым было достаточно для того, чтобы больному стало легче…"
Еще больше листочков со стихами, не шедевры поэзии, чего уж там, но когда читаешь — не до литературной критики. По живому.
"Любимые мои, совсем иная череда, и не отсюда мы уходим, а возвращаемся туда..."
"…ушел совсем и не вернулся, как снег растаял… ушел в последнее дежурство, прервав короткий в жизни бег…"
"Когда над скорой мерцает синий, я повторяю вновь себе в минуты эти: благослови врачей своих, Россия, спешащих на работу на рассвете..."
"Я умер и лежу в мешке… я вас тянул из сил последних, я вас спасал, я вас лечил…"
© РИА НовостиМемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
Мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
Украли елки
Ирина ждет меня у мемориала с пластмассовой зеленой лейкой. Лейку она берет в соседнем грузинском ресторане — доливать воду в вазы с цветами. Говорит, раньше покупали сюда декоративные елки в вазонах, но их воровали. Купят три — украдут, купят еще пять — тоже сопрут. В конце концов местные кафе и рестораны взяли стену под свою опеку. Но елок решили больше не покупать, только цветы.
Я расспрашиваю ее, как все это стартануло. Ира рассказывает подробно, в деталях, с именами и фамилиями. Как повесили первые девять картинок: две с фото и семь — имена и контуры ангелов. Вешали 27 апреля в 11:45, к полудню уже пришли полицейские. Все сняли на фото и видео, осмотрели, но тронуть не решились.
А к вечеру прохожие начали приносить и крепить к стенке маски. Как когда-то сюда несли бутылки с водой к такому же стихийному мемориалу памяти бесланских детей.
Ветер треплет маски, и издалека кажется, что это праздничные флажки на крейсере, что для Петербурга привычно. Им в пандан на одной из фотографий смеется, сморщив нос, в праздничной форме морского офицера-медика Константин Лапин. Подтянутый обаятельный доктор тридцати пяти лет. Ему несут и несут маски, будто они могут его еще спасти.
© РИА НовостиМемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
Мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
Приличные люди
Через некоторое время фотографии стали приносить родные. Первым был внук рентген-лаборанта Марины Федоровой (семь детей, восемь внуков, бодрая, резвая, сгорела от ковидной пневмонии моментально). Ира и Галя хотели их переснять на непромокаемой бумаге, но к тому моменту закрылись все фототочки. Нашелся директор одной такой, сам печатал и отправлял на такси.
Потом Ирина попросила футбольный "Зенит" присылать цветы. Клуб долго не выходил на связь и только через две недели ответил, что цветов у них нет, зато игроки выйдут на матчи с фотографиями погибших медиков. И вышли. А потом посвятили врачам победу в чемпионате страны, мол, чемпионы они, не мы. Даже если посмертно. К каждому матчу "Зениту" отправляли новую порцию из 14 фотографий и имен, чтобы все успели "сыграть". Вторые экземпляры этих игровых маек Галина и Ирина развезли по семьям…
Наиль Саматов на фото похож на испанского певца: бабочка, брови вверх, модная бородка. Ему было 28, он закончил мединститут в Уфе и после нового, 2020-го года перебрался поближе к Москве — в Егорьевск. Впереди целая жизнь, в руках любимое дело — лечебное. Он заболел в середине апреля, заразившись от пациента. Говорят, тогда из всех средств защиты у него были только маска и перчатки. Говорят, он был измотан чудовищной нагрузкой. За жизнь коллеги московские врачи боролись несколько недель. Потом коллективами двух больниц собрали деньги на похороны.
© РИА НовостиМемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
Мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
Фотографию Наиля, своего единственного сына, из Уфы прислал его папа. Очень попросил повесить на стену, сын ведь мечтал оставить свой след в столицах…
Теперь на Малой Садовой много непитерских медиков. Ира говорит, что "значит, так надо", и не делит стену на своих и других.
Я спрашиваю ее, кто их поддерживает. "Омбудсмен, врачи, журналисты и приличные люди", — отвечает Ира. Думает и повторяет: "Приличные люди".
* * *
На стене появилась икона. Народное такое иконотворчество, неканоническое. Доктор в маске, на шее фонендоскоп, правая рука на сердце, в левой хоругвь. На хоругви красный крест, хирургичка подпоясана, на плечах рыцарский плащ. И надпись сзади: "Спасибо, Храброе сердце". В этот странный, как будто чему-то научающий нас год народное сознание романтизирует медиков. Медик — человек этого года, спасатель, рыцарь, святой. По законам социального маятника откат назад будет симметричным, подвиг сотрется в некрепкой народной памяти, сильно поредевшие ряды врачей и сестер (даже из выживших не все останутся в профессии, а сколько сломаются еще от посттравматического синдрома) сомкнутся с прогалами. Доплаты отменят в связи с официальным окончанием пандемии и закрытием "красных зон".
Ирина и Галина говорят, что мемориалу, пристроенному к временному строительному ограждению, осталось недолго: реконструкцию огороженного здания закончили, уже звонил прораб. Хотя губернатор еще 24 сентября обещал, что мемориал не тронут, и заодно предложил разместить в стационарах памятные таблички. Оказалось, что официальный список погибших от коронавируса медиков заметно меньше, чем "список Стены". Губернатор сказал делать по неофициальному.
© РИА НовостиМемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
Мемориал "Стена памяти врачей", посвященный умершим во время пандемии коронавируса медицинским работникам в Санкт-Петербурге
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