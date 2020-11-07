https://ria.ru/20201107/volga-1583512490.html

На Волге теплоход и баржа с мазутом сели на мель возле Нижнего Новгорода

На Волге теплоход и баржа с мазутом сели на мель возле Нижнего Новгорода

Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с посадкой на мель судов из Санкт-Петербурга в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T13:41

2020-11-07T13:41

2020-11-07T13:41

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с посадкой на мель судов из Санкт-Петербурга в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства."В пятницу, 6 ноября, в 21.40 теплоход "Евростар-1" в составе с наливной баржей с мазутом, принадлежащие ООО "Контур СПб" (Санкт-Петербург), вышли за пределы судового хода и сели на мель на реке Волга на Георгиевском перекате между Сормово и Балахной", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.Подчеркивается, что происшествие "не повлекло разлива груза и нефтепродуктов". Признаков повреждения обшивки не выявлено, никто не пострадал."После инцидента Нижегородской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания на внутренних водных путях, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201026/sukhogruz-1581506357.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, происшествия