https://ria.ru/20201107/volga-1583512490.html
На Волге теплоход и баржа с мазутом сели на мель возле Нижнего Новгорода
На Волге теплоход и баржа с мазутом сели на мель возле Нижнего Новгорода
Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с посадкой на мель судов из Санкт-Петербурга в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T13:41
2020-11-07T13:41
2020-11-07T13:41
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с посадкой на мель судов из Санкт-Петербурга в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства."В пятницу, 6 ноября, в 21.40 теплоход "Евростар-1" в составе с наливной баржей с мазутом, принадлежащие ООО "Контур СПб" (Санкт-Петербург), вышли за пределы судового хода и сели на мель на реке Волга на Георгиевском перекате между Сормово и Балахной", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.Подчеркивается, что происшествие "не повлекло разлива груза и нефтепродуктов". Признаков повреждения обшивки не выявлено, никто не пострадал."После инцидента Нижегородской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания на внутренних водных путях, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20201026/sukhogruz-1581506357.html
нижегородская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости.
Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с посадкой на мель судов из Санкт-Петербурга
в Нижегородской области
, сообщает пресс-служба ведомства.
"В пятницу, 6 ноября, в 21.40 теплоход "Евростар-1" в составе с наливной баржей с мазутом, принадлежащие ООО "Контур СПб" (Санкт-Петербург), вышли за пределы судового хода и сели на мель на реке Волга на Георгиевском перекате между Сормово и Балахной", - говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
Подчеркивается, что происшествие "не повлекло разлива груза и нефтепродуктов". Признаков повреждения обшивки не выявлено, никто не пострадал.
"После инцидента Нижегородской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания на внутренних водных путях, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - отмечается в сообщении.