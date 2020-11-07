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Тимошенко раскрыла стратегию Киева по уничтожению украинцев
Тимошенко раскрыла стратегию Киева по уничтожению украинцев
Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о существовании в стране стратегии уничтожения украинцев. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T03:47
2020-11-07T10:23
петр порошенко
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
в мире
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о существовании в стране стратегии уничтожения украинцев.Она пояснила, что во время пандемии коронавируса в стране не хватает больничных коек. По словам политика, это связано с тем, что при Петре Порошенко на Украине закрыли более 350 медицинских учреждений. Это, а также другие мероприятия, проведенные при реформе медицинского сектора, "поставили украинцев на грань выживания", считает политик."Я хочу вам сказать, что я, как дважды премьер министр, вижу, к сожалению, начиная с правления предыдущего президента, стратегию, по сути, на минимизацию украинцев на нашей собственной земле", — посетовала глава "Батькивщины".Как указала Тимошенко, Киев выделил на борьбу с эпидемией коронавируса на Украине 66 миллиардов гривен, но фактически для противодействия заболеванию в стране ничего не сделали.
https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html
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петр порошенко, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире

Тимошенко раскрыла стратегию Киева по уничтожению украинцев

03:47 07.11.2020 (обновлено: 10:23 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о существовании в стране стратегии уничтожения украинцев.

"С того момента, как на Украине во время предыдущего президента началась медицинская реформа Ульяны Супрун, начался процесс, по сути, уничтожения украинской нации", — сказала Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина".

Она пояснила, что во время пандемии коронавируса в стране не хватает больничных коек. По словам политика, это связано с тем, что при Петре Порошенко на Украине закрыли более 350 медицинских учреждений. Это, а также другие мероприятия, проведенные при реформе медицинского сектора, "поставили украинцев на грань выживания", считает политик.
"Я хочу вам сказать, что я, как дважды премьер министр, вижу, к сожалению, начиная с правления предыдущего президента, стратегию, по сути, на минимизацию украинцев на нашей собственной земле", — посетовала глава "Батькивщины".
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Как указала Тимошенко, Киев выделил на борьбу с эпидемией коронавируса на Украине 66 миллиардов гривен, но фактически для противодействия заболеванию в стране ничего не сделали.
 
Петр ПорошенкоЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
 
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