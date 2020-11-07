https://ria.ru/20201107/ukraina-1583478471.html

Тимошенко раскрыла стратегию Киева по уничтожению украинцев

Тимошенко раскрыла стратегию Киева по уничтожению украинцев

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о существовании в стране стратегии уничтожения украинцев. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T03:47

2020-11-07T03:47

2020-11-07T10:23

петр порошенко

юлия тимошенко

партия "батькивщина"

украина

в мире

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о существовании в стране стратегии уничтожения украинцев.Она пояснила, что во время пандемии коронавируса в стране не хватает больничных коек. По словам политика, это связано с тем, что при Петре Порошенко на Украине закрыли более 350 медицинских учреждений. Это, а также другие мероприятия, проведенные при реформе медицинского сектора, "поставили украинцев на грань выживания", считает политик."Я хочу вам сказать, что я, как дважды премьер министр, вижу, к сожалению, начиная с правления предыдущего президента, стратегию, по сути, на минимизацию украинцев на нашей собственной земле", — посетовала глава "Батькивщины".Как указала Тимошенко, Киев выделил на борьбу с эпидемией коронавируса на Украине 66 миллиардов гривен, но фактически для противодействия заболеванию в стране ничего не сделали.

https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр порошенко, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире