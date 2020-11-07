https://ria.ru/20201107/ubiystvo-1583564707.html
В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Фрунзенский районный суд избрал домашний арест Юлии Александровой, подозреваемой в том, что она избила до смерти свою новорожденную дочь, сообщили в... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T22:43
2020-11-07T22:43
2020-11-07T22:43
россия
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Фрунзенский районный суд избрал домашний арест Юлии Александровой, подозреваемой в том, что она избила до смерти свою новорожденную дочь, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.В ходе предварительного следствия установлено, что в марте этого года Александрова нанесла своей дочери не менее восьми ударов рукой в голову и по телу. Смерть девочки наступила на месте происшествия в квартире.Шестого ноября Александрова была задержана.В сообщении пресс-службы судов говорится, что Александрова признала вину, имеет еще одного ребенка 2018 года рождения и находится на пятом месяце беременности. Просила у суда домашний арест, а следствие просило содержание под стражей.
https://ria.ru/20201103/arest-1582846753.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, происшествия