https://ria.ru/20201107/tekhnologii-1583409665.html

Искусственный интеллект для школьников: как начать путь в сфере IT

Искусственный интеллект для школьников: как начать путь в сфере IT

Наука не стоит на месте, и сегодня мощь искусственного интеллекта может ощутить в своих руках даже школьник — было бы желание, а возможность всегда найдется... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T08:00

2020-11-07T08:00

2020-11-07T14:02

хорошие новости

хорошие новости

искусственный интеллект

дети

технологии

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Наука не стоит на месте, и сегодня мощь искусственного интеллекта может ощутить в своих руках даже школьник — было бы желание, а возможность всегда найдется. Например, ее дает бесплатный образовательный проект "Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля". О тонкостях реализации идеи, ее перспективах и уникальности рассказали РИА Новости эксперты проекта.Заботясь об успешной реализации проекта, организаторы создали уникальную структуру, предполагающую работу с молодежью в несколько этапов. После оценки возможностей слушателей они приступают к обучению. Для новичков предусмотрена ознакомительная программа с целью провести ликбез и познакомить их с терминологией, понятиями, профессиями и сферами применения. Для тех, у кого уже имеются знания в сфере искусственного интеллекта, разработаны более углубленные программы, предусматривающие практику и погружение в детали. Кроме того, проект дает молодым людям возможность получить опыт самостоятельных проектов, основанный на взаимодействии с авторитетными наставниками и научными командами.Для тех, кто ищет или уже нашел себя в сфере новейших технологий, 7 и 12 ноября в 11:00 по московскому времени в рамках проекта пройдут онлайн-конференции "Сколько заблуждений у человечества насчет искусственного интеллекта". Бесплатные лекции посвящены машинному обучению, нейронным сетям, распознаванию изображений и звука. Все они предусмотрены программой проекта и, можно сказать, являются его вводной частью."Целевые группы проекта — это дети и подростки, молодежь и студенты, школьники и молодые профессионалы. Широкий охват проекта для многих впервые откроет эту сферу и покажет возможности, которые она имеет, а для многих станет тем самым быстрым стартом, который позволит начать карьеру в этой области, начать исследования и развивать их вместе с ведущими разработчиками в России и экспертами в сфере ИИ", — пояснила Ольга Солодянникова.Занятия проводятся в онлайн-формате, в удобное время: достаточно зайти в личный кабинет, открыть записи или включить трансляцию. Несмотря на преимущественно самостоятельное обучение, координаторы проекта пристально следят за успеваемостью слушателей и отвечают на все возникающие у них вопросы.Идейный вдохновитель образовательного проекта "Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля" — директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев. Изначально идея была в том, чтобы популяризировать ИИ для карьерных возможностей талантливой молодежи. Со временем оргкомитет проекта расширил задачу, решив дать молодым людям из регионов равные возможности в образовании по этой крайне востребованной теме.Вскоре участие в проекте также заинтересовало соотечественников, проживающих за границей. В настоящее время россияне уже имеют возможность проходить обучение из Армении, Грузии, Молдовы, Украины, Великобритании, Франции, Ямайки, хотя организаторы рассчитывали на участие лишь семи российских регионов, отметила одна из руководителей проекта Гюзелла Николайшвили.Реализация проекта происходит за счет финансовой поддержки Фонда президентских грантов и инвестиций ряда заинтересованных в развитии ИИ компаний.

https://ria.ru/20201027/dnk-1581659118.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, искусственный интеллект, дети, технологии