https://ria.ru/20201107/shutka-1583566041.html

Мужчина вышел из комы после шутки брата

Мужчина вышел из комы после шутки брата

На Тайване находящийся 62 дня в коме мужчина пришел в себя после того, как его брат упомянул его любимое блюдо. Об этом сообщило издание Taiwan News. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T23:08

2020-11-07T23:08

2020-11-07T23:08

тайвань

в мире

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На Тайване находящийся 62 дня в коме мужчина пришел в себя после того, как его брат упомянул его любимое блюдо. Об этом сообщило издание Taiwan News.В июле этого года он попал в аварию и не приходил в сознание. Пострадавший получил тяжелые травмы и многочисленные повреждения внутренних органов. Его состояние улучшилось после хирургической операции, но он продолжал находиться в коме.Всего за время пребывания в больнице он перенес шесть операций, включая трепанацию черепа, лапаротомию, нефрэктомию и другие.Подросток не приходил в себя на протяжении более чем двух месяцев. Однако, когда его брат, сидя возле его койки пошутил, что собирается съесть его любимое блюдо — куриное филе — пульс пострадавшего стал учащаться и он пришел в сознание.Спустя некоторое время его состояние стабилизировалось и его выписали из больницы.

https://ria.ru/20201107/kuritsa-1583480953.html

тайвань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайвань, в мире