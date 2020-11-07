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Мужчина вышел из комы после шутки брата
Мужчина вышел из комы после шутки брата
На Тайване находящийся 62 дня в коме мужчина пришел в себя после того, как его брат упомянул его любимое блюдо. Об этом сообщило издание Taiwan News. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T23:08
2020-11-07T23:08
2020-11-07T23:08
тайвань
в мире
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На Тайване находящийся 62 дня в коме мужчина пришел в себя после того, как его брат упомянул его любимое блюдо. Об этом сообщило издание Taiwan News.В июле этого года он попал в аварию и не приходил в сознание. Пострадавший получил тяжелые травмы и многочисленные повреждения внутренних органов. Его состояние улучшилось после хирургической операции, но он продолжал находиться в коме.Всего за время пребывания в больнице он перенес шесть операций, включая трепанацию черепа, лапаротомию, нефрэктомию и другие.Подросток не приходил в себя на протяжении более чем двух месяцев. Однако, когда его брат, сидя возле его койки пошутил, что собирается съесть его любимое блюдо — куриное филе — пульс пострадавшего стал учащаться и он пришел в сознание.Спустя некоторое время его состояние стабилизировалось и его выписали из больницы.
https://ria.ru/20201107/kuritsa-1583480953.html
тайвань
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тайвань, в мире
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости
. На Тайване
находящийся 62 дня в коме мужчина пришел в себя после того, как его брат упомянул его любимое блюдо. Об этом сообщило издание Taiwan News.
В июле этого года он попал в аварию и не приходил в сознание. Пострадавший получил тяжелые травмы и многочисленные повреждения внутренних органов. Его состояние улучшилось после хирургической операции, но он продолжал находиться в коме.
Всего за время пребывания в больнице он перенес шесть операций, включая трепанацию черепа, лапаротомию, нефрэктомию и другие.
Подросток не приходил в себя на протяжении более чем двух месяцев. Однако, когда его брат, сидя возле его койки пошутил, что собирается съесть его любимое блюдо — куриное филе — пульс пострадавшего стал учащаться и он пришел в сознание.
Спустя некоторое время его состояние стабилизировалось и его выписали из больницы.