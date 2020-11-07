https://ria.ru/20201107/poteri-1583536617.html

В Азербайджане заявили о нанесении серьезного урона войскам Армении

В Азербайджане заявили о нанесении серьезного урона войскам Армении

Министерство обороны Азербайджана заявляет о том, что ВС Армении понесли потери на Агдамском направлении фронта у зоны боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T17:38

2020-11-07T17:38

2020-11-07T17:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 7 ноя – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявляет о том, что ВС Армении понесли потери на Агдамском направлении фронта у зоны боевых действий в Карабахе."В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделениям вооруженных сил Армении был нанесен серьезный урон. Противник понёс потери и оставил свои позиции в результате нанесения артиллерийских ударов по минометной батареи на оборонительном участке 4-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии в этом направлении. Автобус с добровольцами, прибывающий сюда с целью усиления полка, попал в аварию. Стало известно, что в результате аварии пострадали до 30 резервистов, призванных из запаса. В результате обстрела 4-го реактивного дивизиона 62-й артиллерийской бригады была выведена из строя РСЗО БМ-21 "Град", среди личного состава имеются убитые и раненые", - информирует пресс-служба военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201106/karabakh-1583434636.html

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире