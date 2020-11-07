Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
ЕРЕВАН, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, что говорить о переговорах по карабахскому урегулированию в условиях военных действий нормально, но нереалистично.
"Говорить о переговорах в условиях войны нормально, но нереалистично. По сути, условия переговоров были обсуждены и согласованы в Московском заявлении от 10 октября, которое позже было подтверждено", - говорится в интервью, текст которого размещен на сайте кабмина.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
"И там четко прописана программа, которая, по сути, согласована. Я имею в виду, если есть согласованные пункты, какой смысл выдвигать друг другу условия, ведь, в конце концов, оно (заявление - ред.) было принято совместно. То есть уже не нужно выдвигать никаких условий. Условия там уже прописаны, и мы сочли их приемлемыми", - заявил глава правительства.
Он также добавил, что Минская группа ОБСЕ – единственный формат, в рамках которого может быть обсужден и решен карабахский вопрос.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.