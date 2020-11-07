Путин и Макрон обсудили борьбу с терроризмом, Карабах и Донбасс
17:06 07.11.2020 (обновлено: 21:56 07.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, два лидера обсудили двусторонние и международные вопросы, сообщили в пресс-службе Кремля.
Так, в связи с недавними терактами во Франции Путин и Макрон подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.
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Также российский лидер подробно проинформировал своего коллегу о шагах, которые предпринимает Россия для скорейшего прекращения огня в Нагорном Карабахе и возобновления переговоров.
"Выражена серьезная озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии", — указано в сообщении.
Помимо этого Путин и Макрон обменялись мнениями по внутриукраинской проблеме и указали на "необходимость неукоснительного выполнения минского "Комплекса мер" и всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате".
Лидеры двух стран также поддержали активизацию усилий для скорейшей нормализации обстановки в Ливии и отметили близость позиций России и Франции по ситуации в этой стране.
"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. Высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин", — заключили в Кремле.
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