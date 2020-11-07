https://ria.ru/20201107/peregovory-1583532993.html

Путин и Макрон обсудили борьбу с терроризмом, Карабах и Донбасс

Путин и Макрон обсудили борьбу с терроризмом, Карабах и Донбасс

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, два лидера обсудили двусторонние и международные вопросы, сообщили в... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T17:06

2020-11-07T17:06

2020-11-07T21:56

россия

эммануэль макрон

владимир путин

франция

в мире

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, два лидера обсудили двусторонние и международные вопросы, сообщили в пресс-службе Кремля.Так, в связи с недавними терактами во Франции Путин и Макрон подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях.Также российский лидер подробно проинформировал своего коллегу о шагах, которые предпринимает Россия для скорейшего прекращения огня в Нагорном Карабахе и возобновления переговоров.Помимо этого Путин и Макрон обменялись мнениями по внутриукраинской проблеме и указали на "необходимость неукоснительного выполнения минского "Комплекса мер" и всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате".Лидеры двух стран также поддержали активизацию усилий для скорейшей нормализации обстановки в Ливии и отметили близость позиций России и Франции по ситуации в этой стране."Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях. Высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин", — заключили в Кремле.

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https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

россия

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире