https://ria.ru/20201107/nozh-1583549302.html

На Украине мужчина с ножом убил двух прохожих

На Украине мужчина с ножом убил двух прохожих

Два человека погибли и восемь, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали при нападении мужчины с ножом в украинском Кривом Роге, сообщили в полиции... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T19:57

2020-11-07T19:57

2020-11-07T20:52

кривой рог

украина

в мире

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КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Два человека погибли и восемь, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали при нападении мужчины с ножом в украинском Кривом Роге, сообщили в полиции Днепропетровской области.Нападение произошло около 15:20 (16:20 мск) на улице в Металлургическом районе.Мужчину задержали и доставили в отдел, им оказался местный житель 1983 года рождения.Уголовное дело открыли по статье "Умышленное убийство". По ней грозит от десяти до 15 лет, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества, если у преступника был корыстный мотив.Полиция начала расследование.

https://ria.ru/20201106/parizh-1583355033.html

https://ria.ru/20201106/napadenie-1583422045.html

кривой рог

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кривой рог, украина, в мире