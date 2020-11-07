https://ria.ru/20201107/nozh-1583549302.html
На Украине мужчина с ножом убил двух прохожих
На Украине мужчина с ножом убил двух прохожих
Два человека погибли и восемь, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали при нападении мужчины с ножом в украинском Кривом Роге, сообщили в полиции... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:57
2020-11-07T19:57
2020-11-07T20:52
кривой рог
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583549815_0:278:718:682_1400x0_80_0_0_348a52bcd8f4352202fa52324b11f9a0.jpg
КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Два человека погибли и восемь, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали при нападении мужчины с ножом в украинском Кривом Роге, сообщили в полиции Днепропетровской области.Нападение произошло около 15:20 (16:20 мск) на улице в Металлургическом районе.Мужчину задержали и доставили в отдел, им оказался местный житель 1983 года рождения.Уголовное дело открыли по статье "Умышленное убийство". По ней грозит от десяти до 15 лет, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества, если у преступника был корыстный мотив.Полиция начала расследование.
https://ria.ru/20201106/parizh-1583355033.html
https://ria.ru/20201106/napadenie-1583422045.html
кривой рог
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583549815_0:211:718:750_1400x0_80_0_0_94a2e182727f0d920e703dd5aebe6a5f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, украина, в мире