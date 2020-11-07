Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201107/nozh-1583549302.html
На Украине мужчина с ножом убил двух прохожих
На Украине мужчина с ножом убил двух прохожих
Два человека погибли и восемь, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали при нападении мужчины с ножом в украинском Кривом Роге, сообщили в полиции... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:57
2020-11-07T20:52
кривой рог
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583549815_0:278:718:682_1400x0_80_0_0_348a52bcd8f4352202fa52324b11f9a0.jpg
КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Два человека погибли и восемь, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали при нападении мужчины с ножом в украинском Кривом Роге, сообщили в полиции Днепропетровской области.Нападение произошло около 15:20 (16:20 мск) на улице в Металлургическом районе.Мужчину задержали и доставили в отдел, им оказался местный житель 1983 года рождения.Уголовное дело открыли по статье "Умышленное убийство". По ней грозит от десяти до 15 лет, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества, если у преступника был корыстный мотив.Полиция начала расследование.
https://ria.ru/20201106/parizh-1583355033.html
https://ria.ru/20201106/napadenie-1583422045.html
кривой рог
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583549815_0:211:718:750_1400x0_80_0_0_94a2e182727f0d920e703dd5aebe6a5f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кривой рог, украина, в мире

На Украине мужчина с ножом убил двух прохожих

19:57 07.11.2020 (обновлено: 20:52 07.11.2020)
 
© Фото : Патрульна поліція Кривого РогуМужчина с ножом в Кривом Роге на Украине бросался на прохожих
Мужчина с ножом в Кривом Роге на Украине бросался на прохожих - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : Патрульна поліція Кривого Рогу
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Два человека погибли и восемь, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали при нападении мужчины с ножом в украинском Кривом Роге, сообщили в полиции Днепропетровской области.
Нападение произошло около 15:20 (16:20 мск) на улице в Металлургическом районе.
Сотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 13:07
Около школы в пригороде Парижа задержали мужчину с ножом
"Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения", — сообщается на сайте.
Мужчину задержали и доставили в отдел, им оказался местный житель 1983 года рождения.
Уголовное дело открыли по статье "Умышленное убийство". По ней грозит от десяти до 15 лет, либо пожизненное заключение с конфискацией имущества, если у преступника был корыстный мотив.
Полиция начала расследование.
Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Вчера, 17:46
В Киеве задержали мужчину, напавшего на полицейских с ножом
 
Кривой РогУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния