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Минтруд прокомментировал сообщения о краже денег с помощью видео
Минтруд прокомментировал сообщения о краже денег с помощью видео
В министерство и на горячую линию ПФР пока не поступили жалобы о выводе средств с помощью видео, при поступлении они будут переданы правоохранителям, сообщили... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:36
2020-11-07T15:36
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В министерство и на горячую линию ПФР пока не поступили жалобы о выводе средств с помощью видео, при поступлении они будут переданы правоохранителям, сообщили РИА Новости в Минтруде.Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова заявила, что мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства.По ее словам, в соцсетях появился фейковый ролик, который начинается с кадров из выпуска новостей: выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. Заканчивается он подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся выплатах от государства и получить их."На текущий момент в Минтруд России и на горячую линию ПФР жалоб о выводе средств с помощью видео не поступало. Если такие обращения поступят, они будут немедленно переданы в правоохранительные органы для проведения проверки", - говорится в сообщении министерства.В Минтруде обратили внимание, что для получения пособий, выплат или других мер соцподдержки людям не требуется обращаться за платной помощью юриста. Консультации работников соцзащиты, МФЦ, клиентских служб Пенсионного фонда бесплатны. Работники государственных организаций, назначающих социальные выплаты, не предлагают платные услуги юриста или консультанта, не требуют сведения о сроке действия банковской карты, ее пин-код или cvc-код."Если к вам обратились с подобной просьбой – немедленно сообщите в правоохранительные органы", - советуют в министерстве.
https://ria.ru/20200810/1575612909.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество

Минтруд прокомментировал сообщения о краже денег с помощью видео

15:36 07.11.2020
 
© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В министерство и на горячую линию ПФР пока не поступили жалобы о выводе средств с помощью видео, при поступлении они будут переданы правоохранителям, сообщили РИА Новости в Минтруде.
Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова заявила, что мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства.
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По ее словам, в соцсетях появился фейковый ролик, который начинается с кадров из выпуска новостей: выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. Заканчивается он подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся выплатах от государства и получить их.
"На текущий момент в Минтруд России и на горячую линию ПФР жалоб о выводе средств с помощью видео не поступало. Если такие обращения поступят, они будут немедленно переданы в правоохранительные органы для проведения проверки", - говорится в сообщении министерства.
В Минтруде обратили внимание, что для получения пособий, выплат или других мер соцподдержки людям не требуется обращаться за платной помощью юриста. Консультации работников соцзащиты, МФЦ, клиентских служб Пенсионного фонда бесплатны. Работники государственных организаций, назначающих социальные выплаты, не предлагают платные услуги юриста или консультанта, не требуют сведения о сроке действия банковской карты, ее пин-код или cvc-код.
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Пенсионный фонд РФОбщество
 
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