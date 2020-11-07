Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583484068.html
Россиян предупредили о новом необычном способе кражи денег с карт
Россиян предупредили о новом необычном способе кражи денег с карт
Мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T08:11
2020-11-07T09:21
антон котяков
снг
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/90862/61/908626174_0:285:5459:3356_1400x0_80_0_0_60df3e331e678d966db4391d8e28e96e.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.По ее словам, в соцсетях появился фейковый ролик, который начинается с кадров из выпуска новостей: выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. Заканчивается он подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся выплатах от государства и получить их.В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов. Злоумышленники обещают, что выплата придет на карту в течение десяти минут, причем жителям не только России, но и СНГ. Для этого они просят ввести личные данные и номер банковской карты.Создатели сайта ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые обещают, что каждый россиянин якобы может получить компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства.Ссылка на ролик приходит в СМС, мессенджерах или по почте, причем иногда с именных номеров, копирующих названия реальных государственных сервисов. Публикуют ее и на сторонних сайтах. "Реклама будет содержать информацию о дополнительных пособиях и выплатах для семей с детьми или о возврате НДС. Посетитель сайта переходит по ссылке и попадает на сайт-ловушку", — рассказала эксперт.Она напомнила, как не стать жертвой мошенников: не переходить по сомнительным ссылкам, использовать официальные сайты государственных органов, не раскрывать данные банковской карты, особенно CVC-код. "Внимательно читайте текст сообщений, которые поступают на ваш телефон от госорганов и с сайта госуслуг. Если сообщение содержит просьбу перезвонить по незнакомому номеру, игнорируйте его", — советует эксперт.
https://ria.ru/20201027/karta-1581686586.html
https://ria.ru/20200929/karta-1577919429.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/90862/61/908626174_304:0:5157:3640_1400x0_80_0_0_42725e0166b97456c494e7680c74ef71.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон котяков, снг, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

Россиян предупредили о новом необычном способе кражи денег с карт

08:11 07.11.2020 (обновлено: 09:21 07.11.2020)
 
© Fotolia / thanatip Оплата товаров в интернет-магазине
Оплата товаров в интернет-магазине - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Fotolia / thanatip
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.
По ее словам, в соцсетях появился фейковый ролик, который начинается с кадров из выпуска новостей: выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. Заканчивается он подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся выплатах от государства и получить их.
В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов. Злоумышленники обещают, что выплата придет на карту в течение десяти минут, причем жителям не только России, но и СНГ. Для этого они просят ввести личные данные и номер банковской карты.

"После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет", — предупреждает Шумакова.

Создатели сайта ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые обещают, что каждый россиянин якобы может получить компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 03:18
Эксперт рассказал, как действовать, если с вашей карты украли деньги
Ссылка на ролик приходит в СМС, мессенджерах или по почте, причем иногда с именных номеров, копирующих названия реальных государственных сервисов. Публикуют ее и на сторонних сайтах.
"Реклама будет содержать информацию о дополнительных пособиях и выплатах для семей с детьми или о возврате НДС. Посетитель сайта переходит по ссылке и попадает на сайт-ловушку", — рассказала эксперт.
Она напомнила, как не стать жертвой мошенников: не переходить по сомнительным ссылкам, использовать официальные сайты государственных органов, не раскрывать данные банковской карты, особенно CVC-код. "Внимательно читайте текст сообщений, которые поступают на ваш телефон от госорганов и с сайта госуслуг. Если сообщение содержит просьбу перезвонить по незнакомому номеру, игнорируйте его", — советует эксперт.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 03:04
Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты
 
Антон КотяковСНГФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Победа Байдена не будет иметь большого значения для Сирии, заявил политик
00:39Экс-президент США Джимми Картер поздравил Байдена с победой
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
Лента новостейМолния