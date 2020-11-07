https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583484068.html
Россиян предупредили о новом необычном способе кражи денег с карт
Россиян предупредили о новом необычном способе кражи денег с карт
Мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T08:11
2020-11-07T08:11
2020-11-07T09:21
антон котяков
снг
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.По ее словам, в соцсетях появился фейковый ролик, который начинается с кадров из выпуска новостей: выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. Заканчивается он подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся выплатах от государства и получить их.В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов. Злоумышленники обещают, что выплата придет на карту в течение десяти минут, причем жителям не только России, но и СНГ. Для этого они просят ввести личные данные и номер банковской карты.Создатели сайта ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые обещают, что каждый россиянин якобы может получить компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства.Ссылка на ролик приходит в СМС, мессенджерах или по почте, причем иногда с именных номеров, копирующих названия реальных государственных сервисов. Публикуют ее и на сторонних сайтах. "Реклама будет содержать информацию о дополнительных пособиях и выплатах для семей с детьми или о возврате НДС. Посетитель сайта переходит по ссылке и попадает на сайт-ловушку", — рассказала эксперт.Она напомнила, как не стать жертвой мошенников: не переходить по сомнительным ссылкам, использовать официальные сайты государственных органов, не раскрывать данные банковской карты, особенно CVC-код. "Внимательно читайте текст сообщений, которые поступают на ваш телефон от госорганов и с сайта госуслуг. Если сообщение содержит просьбу перезвонить по незнакомому номеру, игнорируйте его", — советует эксперт.
https://ria.ru/20201027/karta-1581686586.html
https://ria.ru/20200929/karta-1577919429.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон котяков, снг, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.
По ее словам, в соцсетях появился фейковый ролик, который начинается с кадров из выпуска новостей: выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова
, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС
Даниила Егорова. Заканчивается он подробной инструкцией, как узнать о якобы причитающихся выплатах от государства и получить их.
В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов. Злоумышленники обещают, что выплата придет на карту в течение десяти минут, причем жителям не только России, но и СНГ
. Для этого они просят ввести личные данные и номер банковской карты.
"После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет", — предупреждает Шумакова.
Создатели сайта ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые обещают, что каждый россиянин якобы может получить компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства.
Ссылка на ролик приходит в СМС, мессенджерах или по почте, причем иногда с именных номеров, копирующих названия реальных государственных сервисов. Публикуют ее и на сторонних сайтах.
"Реклама будет содержать информацию о дополнительных пособиях и выплатах для семей с детьми или о возврате НДС. Посетитель сайта переходит по ссылке и попадает на сайт-ловушку", — рассказала эксперт.
Она напомнила, как не стать жертвой мошенников: не переходить по сомнительным ссылкам, использовать официальные сайты государственных органов, не раскрывать данные банковской карты, особенно CVC-код. "Внимательно читайте текст сообщений, которые поступают на ваш телефон от госорганов и с сайта госуслуг. Если сообщение содержит просьбу перезвонить по незнакомому номеру, игнорируйте его", — советует эксперт.