https://ria.ru/20201107/mirotvortsy-1583565369.html

Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха

Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, что деятельность российских миротворцев в зоне карабахского конфликта может... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T23:01

2020-11-07T23:01

2020-11-07T23:01

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

ard

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, что деятельность российских миротворцев в зоне карабахского конфликта может быть самой эффективной.По словам Пашиняна, он уже говорил, что размещение российских миротворцев приемлемо для армянской стороны.Говоря об идеях размещения в регионе миротворцев из разных стран, премьер заявил, что "есть разные вопросы, начиная с языковой коммуникации, нюансов знания региона и менталитета". Мы по-прежнему считаем, что деятельность российских миротворцев может быть самой эффективной в этом плане", - отметил Пашинян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ard, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире