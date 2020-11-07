Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, что деятельность российских миротворцев в зоне карабахского конфликта может быть самой эффективной.
По словам Пашиняна, он уже говорил, что размещение российских миротворцев приемлемо для армянской стороны.
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"Вопрос здесь не только и не столько политический, сколько практический, потому что, во-первых, Россия присутствует в регионе. То, есть, миротворцы предполагают оперативное реагирование. Россия присутствует в регионе, Россия знает регион, я могу даже говорить о вопросах языковой коммуникации", - говорится в интервью, текст которого размещен на сайте кабмина.
Говоря об идеях размещения в регионе миротворцев из разных стран, премьер заявил, что "есть разные вопросы, начиная с языковой коммуникации, нюансов знания региона и менталитета". Мы по-прежнему считаем, что деятельность российских миротворцев может быть самой эффективной в этом плане", - отметил Пашинян.
"Я считаю, что российские миротворцы - самые подходящие и правильные игроки в этом процессе", - заключил президент.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.