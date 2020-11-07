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Миронов попросил выделить пенсионерам и инвалидам деньги на покупку масок
Миронов попросил выделить пенсионерам и инвалидам деньги на покупку масок
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить деньги социально незащищенным гражданам, в том... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:09
2020-11-07T15:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
сергей миронов
справедливая россия
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить деньги социально незащищенным гражданам, в том числе пенсионерам и инвалидам, на покупку защитных масок.Кроме того, по мнению парламентария, целесообразно проработать вопрос введения налогового вычета для самозанятых и организаций, закупающих средства индивидуальной защиты своим сотрудникам."Создание такой системы распределения качественных защитных масок позволит поддержать как социально незащищенных россиян, для которых новые траты во время кризиса еще больше снижают уровень жизни, так и отечественный бизнес, выпускающий эти товары", - считает Миронов.Он подчеркнул, что большинство россиян сталкиваются со следующим выбором - следовать рекомендациям врачей и регулярно менять средства индивидуальной защиты или потратить сэкономленные деньги на продукты питания и лекарства."Такой вынужденный подход наших граждан к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, безусловно, негативно отражается на статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией", - заключил глава "Справедливой России".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, сергей миронов, справедливая россия, общество

Миронов попросил выделить пенсионерам и инвалидам деньги на покупку масок

15:09 07.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖенщины в медицинских масках на Красной площади в Москве
Женщины в медицинских масках на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить деньги социально незащищенным гражданам, в том числе пенсионерам и инвалидам, на покупку защитных масок.

"Обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором призвал начать выплаты социально незащищенным россиянам для покупки медицинских масок. Предложил рассмотреть возможность предоставления дополнительных федеральных социальных выплат на приобретение средств индивидуальной защиты инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям или их распределения через органы социальной защиты населения", - написал Миронов в Telegram-канале.

Кроме того, по мнению парламентария, целесообразно проработать вопрос введения налогового вычета для самозанятых и организаций, закупающих средства индивидуальной защиты своим сотрудникам.
"Создание такой системы распределения качественных защитных масок позволит поддержать как социально незащищенных россиян, для которых новые траты во время кризиса еще больше снижают уровень жизни, так и отечественный бизнес, выпускающий эти товары", - считает Миронов.
Он подчеркнул, что большинство россиян сталкиваются со следующим выбором - следовать рекомендациям врачей и регулярно менять средства индивидуальной защиты или потратить сэкономленные деньги на продукты питания и лекарства.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
"Такой вынужденный подход наших граждан к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, безусловно, негативно отражается на статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией", - заключил глава "Справедливой России".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил МишустинСергей МироновСправедливая РоссияОбщество
 
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