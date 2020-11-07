https://ria.ru/20201107/maski-1583521767.html

Миронов попросил выделить пенсионерам и инвалидам деньги на покупку масок

Миронов попросил выделить пенсионерам и инвалидам деньги на покупку масок

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить деньги социально незащищенным гражданам, в том... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T15:09

2020-11-07T15:09

2020-11-07T15:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

сергей миронов

справедливая россия

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить деньги социально незащищенным гражданам, в том числе пенсионерам и инвалидам, на покупку защитных масок.Кроме того, по мнению парламентария, целесообразно проработать вопрос введения налогового вычета для самозанятых и организаций, закупающих средства индивидуальной защиты своим сотрудникам."Создание такой системы распределения качественных защитных масок позволит поддержать как социально незащищенных россиян, для которых новые траты во время кризиса еще больше снижают уровень жизни, так и отечественный бизнес, выпускающий эти товары", - считает Миронов.Он подчеркнул, что большинство россиян сталкиваются со следующим выбором - следовать рекомендациям врачей и регулярно менять средства индивидуальной защиты или потратить сэкономленные деньги на продукты питания и лекарства."Такой вынужденный подход наших граждан к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, безусловно, негативно отражается на статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией", - заключил глава "Справедливой России".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, сергей миронов, справедливая россия, общество