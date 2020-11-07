https://ria.ru/20201107/maski-1583521767.html
Миронов попросил выделить пенсионерам и инвалидам деньги на покупку масок
Миронов попросил выделить пенсионерам и инвалидам деньги на покупку масок
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить деньги социально незащищенным гражданам, в том... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T15:09
2020-11-07T15:09
2020-11-07T15:09
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
сергей миронов
справедливая россия
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить деньги социально незащищенным гражданам, в том числе пенсионерам и инвалидам, на покупку защитных масок.Кроме того, по мнению парламентария, целесообразно проработать вопрос введения налогового вычета для самозанятых и организаций, закупающих средства индивидуальной защиты своим сотрудникам."Создание такой системы распределения качественных защитных масок позволит поддержать как социально незащищенных россиян, для которых новые траты во время кризиса еще больше снижают уровень жизни, так и отечественный бизнес, выпускающий эти товары", - считает Миронов.Он подчеркнул, что большинство россиян сталкиваются со следующим выбором - следовать рекомендациям врачей и регулярно менять средства индивидуальной защиты или потратить сэкономленные деньги на продукты питания и лекарства."Такой вынужденный подход наших граждан к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, безусловно, негативно отражается на статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией", - заключил глава "Справедливой России".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, сергей миронов, справедливая россия, общество
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов
обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
с просьбой выделить деньги социально незащищенным гражданам, в том числе пенсионерам и инвалидам, на покупку защитных масок.
"Обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором призвал начать выплаты социально незащищенным россиянам для покупки медицинских масок. Предложил рассмотреть возможность предоставления дополнительных федеральных социальных выплат на приобретение средств индивидуальной защиты инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям или их распределения через органы социальной защиты населения", - написал Миронов в Telegram-канале.
Кроме того, по мнению парламентария, целесообразно проработать вопрос введения налогового вычета для самозанятых и организаций, закупающих средства индивидуальной защиты своим сотрудникам.
"Создание такой системы распределения качественных защитных масок позволит поддержать как социально незащищенных россиян, для которых новые траты во время кризиса еще больше снижают уровень жизни, так и отечественный бизнес, выпускающий эти товары", - считает Миронов.
Он подчеркнул, что большинство россиян сталкиваются со следующим выбором - следовать рекомендациям врачей и регулярно менять средства индивидуальной защиты или потратить сэкономленные деньги на продукты питания и лекарства.
"Такой вынужденный подход наших граждан к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, безусловно, негативно отражается на статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией", - заключил глава "Справедливой России".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф