https://ria.ru/20201107/karabakh-1583548328.html

Армения заявила об успехах карабахских сил на юге от Шуши

Армения заявила об успехах карабахских сил на юге от Шуши

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в субботу об успехах карабахских войск южнее города Шуши. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T19:46

2020-11-07T19:46

2020-11-08T00:02

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минобороны армении

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ЕРЕВАН, 7 ноя — РИА Новости. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в субботу об успехах карабахских войск южнее города Шуши."Идут тяжелые бои, на севере, в направлении Мартуни, южнее Шуши, наши войска добились успехов", —написал Ованнисян в Facebook.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201028/karabakh-1581911370.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, арцрун ованнисян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире