https://ria.ru/20201107/karabakh-1583524546.html

Лидер Карабаха встретился с прибывшими из Абхазии добровольцами

Лидер Карабаха встретился с прибывшими из Абхазии добровольцами

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил в субботу, что встретился с представителями прибывших в Карабах из Абхазии... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T15:41

2020-11-07T15:41

2020-11-07T15:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 7 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил в субботу, что встретился с представителями прибывших в Карабах из Абхазии добровольцев.Ранее помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба сообщил в Facebook, что первая группа абхазских добровольцев отправилась в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. К тексту об отъезде Авидзба опубликовал фотографии, снятые в Сочинском аэропорту, на которых изображены 23 человека, включая самого Авидзбу и главу Армянской общины Галуста Трапизоняна, который является ветераном грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и Героем Абхазии. Помощник президента заявил, "каждый этнический армянин имеет право защищать свою Родину".Авидзба является участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Он создал и был командиром интернационального отряда "Пятнашка". Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцево и в донецком аэропорту.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583490627.html

https://ria.ru/20201107/karabakh-1583487802.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире