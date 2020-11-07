Лидер Карабаха встретился с прибывшими из Абхазии добровольцами
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта
ЕРЕВАН, 7 ноя – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил в субботу, что встретился с представителями прибывших в Карабах из Абхазии добровольцев.
"Сегодня принял представителей добровольческих отрядов армянской общины Абхазии, которые находятся в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) по зову родной земли. Ребята приехали, хорошо осознавая сложившуюся ситуацию, приехали, чтобы со своими братьями сражаться с врагом на поле боя, внести свой личный вклад в священное дело защиты родины", - написал Арутюнян в Facebook.
Ранее помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба сообщил в Facebook, что первая группа абхазских добровольцев отправилась в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. К тексту об отъезде Авидзба опубликовал фотографии, снятые в Сочинском аэропорту, на которых изображены 23 человека, включая самого Авидзбу и главу Армянской общины Галуста Трапизоняна, который является ветераном грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и Героем Абхазии. Помощник президента заявил, "каждый этнический армянин имеет право защищать свою Родину".
Авидзба является участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Он создал и был командиром интернационального отряда "Пятнашка". Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцево и в донецком аэропорту.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.