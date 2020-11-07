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Трамп играет в гольф на фоне подсчета голосов
Трамп играет в гольф на фоне подсчета голосов
Президент США Дональд Трамп играет в субботу в гольф на фоне продолжающегося подсчета голосов на президентских выборах, сообщили журналисты пула Трампа. РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T19:19
2020-11-07T19:19
2020-11-07T20:25
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп играет в субботу в гольф на фоне продолжающегося подсчета голосов на президентских выборах, сообщили журналисты пула Трампа.Кортеж президента покинул Белый дом и через некоторое время прибыл в принадлежащий Трампу гольф-клуб.В Вашингтоне стоит тёплый и ясный осенний день, днём синоптики обещают до плюс 23 градусов по Цельсию.Подсчёт голосов на президентских выборах продолжается пятый день, Трамп пока уступает демократу Джо Байдену.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире