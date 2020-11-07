https://ria.ru/20201107/golf-1583545702.html

Трамп играет в гольф на фоне подсчета голосов

Трамп играет в гольф на фоне подсчета голосов

Президент США Дональд Трамп играет в субботу в гольф на фоне продолжающегося подсчета голосов на президентских выборах, сообщили журналисты пула Трампа. РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T19:19

2020-11-07T19:19

2020-11-07T20:25

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150878/05/1508780501_0:0:4255:2394_1400x0_80_0_0_74d66f1a47fb0f71c4cb61652a9d2928.jpg

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп играет в субботу в гольф на фоне продолжающегося подсчета голосов на президентских выборах, сообщили журналисты пула Трампа.Кортеж президента покинул Белый дом и через некоторое время прибыл в принадлежащий Трампу гольф-клуб.В Вашингтоне стоит тёплый и ясный осенний день, днём синоптики обещают до плюс 23 градусов по Цельсию.Подсчёт голосов на президентских выборах продолжается пятый день, Трамп пока уступает демократу Джо Байдену.

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире