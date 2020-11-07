https://ria.ru/20201107/depp-1583483268.html

Юрист заявил о вероятном конце карьеры Деппа в Голливуде из-за скандала

Юрист заявил о вероятном конце карьеры Деппа в Голливуде из-за скандала

Уход актера Джонни Деппа из франшизы "Фантастические твари" может положить конец его карьере в Голливуде. Таким мнением поделился юрист Марк Стивенс, пишет... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T07:57

2020-11-07T07:57

2020-11-07T07:57

культура

эмбер херд

кино

джонни депп

голливуд

сша

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Уход актера Джонни Деппа из франшизы "Фантастические твари" может положить конец его карьере в Голливуде. Таким мнением поделился юрист Марк Стивенс, пишет газета Daily Mail.Накануне Депп заявил, что больше не будет играть темного волшебника Геллерта Гриндевальда в "Фантастических тварях". Это инициатива студии Warner Bros., сообщает Variety. Артист отметил, что собирается подать апелляцию и твердо намерен доказать, что обвинения в его адрес ни на чем не основаны.Актер проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинил в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.Джонни Депп играл главного героя франшизы – Геллерта Гриндевальда – в первых двух ее частях. Релиз третьего (уже без него) запланирован на 2021 год.

https://ria.ru/20200716/1574465641.html

голливуд

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмбер херд, кино, джонни депп, голливуд, сша