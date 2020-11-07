Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201107/depp-1583483268.html
Юрист заявил о вероятном конце карьеры Деппа в Голливуде из-за скандала
Юрист заявил о вероятном конце карьеры Деппа в Голливуде из-за скандала
Уход актера Джонни Деппа из франшизы "Фантастические твари" может положить конец его карьере в Голливуде. Таким мнением поделился юрист Марк Стивенс, пишет... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T07:57
2020-11-07T07:57
культура
эмбер херд
кино
джонни депп
голливуд
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565069836_0:308:2905:1942_1400x0_80_0_0_8c46f89e805a17c6a29636e311d71f8f.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Уход актера Джонни Деппа из франшизы "Фантастические твари" может положить конец его карьере в Голливуде. Таким мнением поделился юрист Марк Стивенс, пишет газета Daily Mail.Накануне Депп заявил, что больше не будет играть темного волшебника Геллерта Гриндевальда в "Фантастических тварях". Это инициатива студии Warner Bros., сообщает Variety. Артист отметил, что собирается подать апелляцию и твердо намерен доказать, что обвинения в его адрес ни на чем не основаны.Актер проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинил в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.Джонни Депп играл главного героя франшизы – Геллерта Гриндевальда – в первых двух ее частях. Релиз третьего (уже без него) запланирован на 2021 год.
https://ria.ru/20200716/1574465641.html
голливуд
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565069836_88:0:2817:2047_1400x0_80_0_0_b1bffa7f2d278342873b8afee262654b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эмбер херд, кино, джонни депп, голливуд, сша

Юрист заявил о вероятном конце карьеры Деппа в Голливуде из-за скандала

07:57 07.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский актер Джонни Депп
Американский актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Уход актера Джонни Деппа из франшизы "Фантастические твари" может положить конец его карьере в Голливуде. Таким мнением поделился юрист Марк Стивенс, пишет газета Daily Mail.
Накануне Депп заявил, что больше не будет играть темного волшебника Геллерта Гриндевальда в "Фантастических тварях". Это инициатива студии Warner Bros., сообщает Variety. Артист отметил, что собирается подать апелляцию и твердо намерен доказать, что обвинения в его адрес ни на чем не основаны.

"Его всегда будет помнить как избивавшего жену, пьяницу и наркомана. Это будет написано на его надгробии", — высказался Стивенс.

Актер проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинил в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.
Актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 20:13Культура
Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде
Джонни Депп играл главного героя франшизы – Геллерта Гриндевальда – в первых двух ее частях. Релиз третьего (уже без него) запланирован на 2021 год.
 
КультураЭмбер ХердКиноДжонни ДеппГолливудСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
22:38Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
22:35Косачев прокомментировал победу Байдена на выборах
Лента новостейМолния