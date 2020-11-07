https://ria.ru/20201107/depp-1583452775.html

Джонни Деппа заставили уйти из франшизы "Фантастические твари"

Джонни Деппа заставили уйти из франшизы "Фантастические твари"

Джонни Депп заявил, что больше не будет играть темного волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе "Фантастические твари". Это инициатива студии Warner Bros.,... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T03:09

2020-11-07T03:09

2020-11-07T09:46

культура

кино и сериалы

новости культуры

sun

эмбер херд

джонни депп

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Джонни Депп заявил, что больше не будет играть темного волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе "Фантастические твари". Это инициатива студии Warner Bros., сообщает Variety."В свете последних событий мне бы хотелось поблагодарить всех, кто оказал мне поддержку. Меня очень тронули ваша любовь и забота, особенно в последние несколько дней. Мне бы также хотелось сообщить, что студия Warner Bros. попросила меня отказаться от роли Гриндевальда в "Фантастических тварях" и я с уважением отнесся к этой просьбе", — написал актер в своем инстаграме. Он добавил, что собирается подать апелляцию и твердо намерен доказать, что обвинения в его адрес ни на чем не основаны. Актер проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинил в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.Джонни Депп играл главного героя франшизы — Геллерта Гриндевальда — в первых двух ее частях. Релиз третьей (уже без него) запланирован на 2021 год. Изначально предполагалось, что всего фильмов будет пять и последний завершится исторической дуэлью между Геллертом Гриндевальдом и Альбусом Дамблдором.

https://ria.ru/20201009/minamata-1578997969.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, sun, эмбер херд, джонни депп