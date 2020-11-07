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https://ria.ru/20201107/depp-1583452775.html
Джонни Деппа заставили уйти из франшизы "Фантастические твари"
Джонни Деппа заставили уйти из франшизы "Фантастические твари"
Джонни Депп заявил, что больше не будет играть темного волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе "Фантастические твари". Это инициатива студии Warner Bros.,... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T03:09
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культура
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Джонни Депп заявил, что больше не будет играть темного волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе "Фантастические твари". Это инициатива студии Warner Bros., сообщает Variety."В свете последних событий мне бы хотелось поблагодарить всех, кто оказал мне поддержку. Меня очень тронули ваша любовь и забота, особенно в последние несколько дней. Мне бы также хотелось сообщить, что студия Warner Bros. попросила меня отказаться от роли Гриндевальда в "Фантастических тварях" и я с уважением отнесся к этой просьбе", — написал актер в своем инстаграме. Он добавил, что собирается подать апелляцию и твердо намерен доказать, что обвинения в его адрес ни на чем не основаны. Актер проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинил в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.Джонни Депп играл главного героя франшизы — Геллерта Гриндевальда — в первых двух ее частях. Релиз третьей (уже без него) запланирован на 2021 год. Изначально предполагалось, что всего фильмов будет пять и последний завершится исторической дуэлью между Геллертом Гриндевальдом и Альбусом Дамблдором.
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кино и сериалы, новости культуры, sun, эмбер херд, джонни депп

Джонни Деппа заставили уйти из франшизы "Фантастические твари"

03:09 07.11.2020 (обновлено: 09:46 07.11.2020)
 
© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R.Кадр из фильма "Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда"
Кадр из фильма Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Джонни Депп заявил, что больше не будет играть темного волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе "Фантастические твари". Это инициатива студии Warner Bros., сообщает Variety.
"В свете последних событий мне бы хотелось поблагодарить всех, кто оказал мне поддержку. Меня очень тронули ваша любовь и забота, особенно в последние несколько дней. Мне бы также хотелось сообщить, что студия Warner Bros. попросила меня отказаться от роли Гриндевальда в "Фантастических тварях" и я с уважением отнесся к этой просьбе", — написал актер в своем инстаграме.
Он добавил, что собирается подать апелляцию и твердо намерен доказать, что обвинения в его адрес ни на чем не основаны.
Актер проиграл в суде дело против газеты The Sun, которую обвинил в клевете, поскольку таблоид написал, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.
Джонни Депп играл главного героя франшизы — Геллерта Гриндевальда — в первых двух ее частях. Релиз третьей (уже без него) запланирован на 2021 год.
Изначально предполагалось, что всего фильмов будет пять и последний завершится исторической дуэлью между Геллертом Гриндевальдом и Альбусом Дамблдором.
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КультураКино и сериалыНовости культурыSunЭмбер ХердДжонни Депп
 
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