https://ria.ru/20201107/bayden-1583559565.html

"Будем противостоять России". Генсек НАТО поздравил Байдена с победой

"Будем противостоять России". Генсек НАТО поздравил Байдена с победой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США и заявил, что альянс и Вашингтон будут вместе противостоять многим... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T21:27

2020-11-07T21:27

2020-11-07T21:49

выборы президента сша — 2020

нато

джо байден

йенс столтенберг

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США и заявил, что альянс и Вашингтон будут вместе противостоять многим угрозам, в том числе, со стороны России."Я приветствую избрание Джо Байдена президентом США. Я знаю его как решительного сторонника НАТО и трансатлантических связей", — написал он.Столтенберг подчеркнул, что в сильной НАТО заинтересованы как США, так и Европа.Байден ранее в субботу объявил о своей победе на выборах и пообещал быть президентом для всех американцев. Крупнейшие СМИ США также сообщили о победе бывшего вице-президента.Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201107/bayden-1583559263.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, джо байден, йенс столтенберг, сша, в мире